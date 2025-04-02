矯正機關展溫情　雲二監捏麵人送兒童節祝福

▲多啦A夢、皮卡丘到吉伊卡哇，收容人捏麵人作品萌翻兒童節。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林第二監獄2024年12月開設「現代創意捏麵人」課程，特在這童節前夕，準備收容人所精心製作的捏麵人吊飾，贈送給來監辦理接見的家屬，這份心意不僅攜來兒童節的祝福，同時也讓接見家屬感受到來自矯正機關的溫暖與關懷。

此次兒童節關懷活動中，多款栩栩如生的捏麵人吊飾出自於收容人巧手製作，作品樣式多元，有多啦A夢、寶可夢的皮卡丘、伊布，還有目前最流行的人氣角色吉伊卡哇等，每件都是獨一無二的藝術作品，不僅呈現出收容人用心學習技藝，展現創意與巧思，也承載了雲二監對收容人未來能順利復歸社會的期待。

「現代創意捏麵人」課程，聘請專業捏麵人老師，每週固定時間至監內指導捏製麵人的專業技巧，注入現代流行元素，大幅提升這項傳統手藝的含金量，捏製過程不僅能培養收容人耐心及專注，同時增加他們的自信心和積極態度，透過文化藝術課程的開設，能使收容人運用在監服刑時間，習得一技之長，有利於未來復歸社會。

家屬辦理接見時，看見孩子收到這些精緻的捏麵人時，紛紛露出了驚喜與笑容，並直呼「這捏麵人吊飾真是太可愛了，品質也很棒！」雲二監希望透過這樣的活動，拉近矯正機關與民眾之間的距離，讓民眾來監辦理接見家人的同時，能感受到矯正機關的用心與溫暖，同時也能見證收容人的改變與成長。

▲多啦A夢、皮卡丘到吉伊卡哇，收容人捏麵人作品萌翻兒童節。（圖／記者游瓊華翻攝）