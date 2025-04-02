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兒童節最「台」活動！　山上花園水道博物館「鬥陣踅水道」登場

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

這個兒童節，台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」，從4月3日至6日，結合台語學習、地方文化與趣味體驗，讓大朋友小朋友都能沉浸在濃厚的台灣風情之中，4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動期間，民眾可透過「踅水道捌在地」深入探索山上區的文化魅力。本次特別邀請山上天后宮（玉二媽）、苦瓜寮朝天宮宋江陣與木瓜媽共同參與，帶領大家透過臺語學習認識地方特色，並設計了集章遊戲，完成挑戰者可至木瓜媽兌換特色點心「魚拓燒」，前200名更有額外神秘好禮。4月5日、4月6日，熱鬧的水道市集將再次登場，帶來豐富的手作、文創與美食，讓園區充滿市井活力。

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次活動的最大亮點，將在4月6日壓軸登場。「踅水道學臺語」特別規劃了五項趣味臺語遊戲，讓參與者在歡笑中學習，並能夠申請文化部「培育臺語家庭」計畫點數，完成挑戰後還可獲得精美小禮物。除此之外，園區內還有多項精采體驗，包括4月4日至4月5日的攀樹活動，讓大小朋友挑戰手腳並用的自然體驗；4月5日的「蜂遊趣」，邀請民眾近距離觀察蜜蜂如何採蜜、製蜜，並親手體驗搖蜜樂趣；4月5日與4月6日則安排綠植手作體驗，讓參與者親手打造春天氣息滿滿的盆栽作品，將綠意帶回家。

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

兒童節連假，邀請所有喜愛文化、語言與自然的朋友，帶上家人一同來到山上花園水道博物館，感受這場充滿「台力」的精彩盛宴。園區開放時間為上午9時30分至下午5時30分，最後入園時間為下午4時30分，詳細資訊請關注官方網站與社群平台。

▲兒童節台南山上花園水道博物館將帶來最具「台味」的親子活動—「鬥陣踅水道」， 4月4日兒童節當天，12歲以下孩童入園還可免費獲得「超古錐園長小圓扇」一支，數量有限，送完為止。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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