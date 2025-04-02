兒童節專屬優惠！花蓮29家企業聯手消費折扣　邀親子踴躍參與

▲活動期間，12歲（含）以下兒童可於指定商家享受特別折扣或免費體驗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

歡慶一年一度的兒童節，花蓮縣政府與縣內29家知名企業及商家攜手合作，推出一系列兒童專屬優惠方案，邀請孩子們開心度過這個屬於他們的快樂時光。活動期間，12歲（含）以下兒童可於指定商家享受特別折扣或免費體驗，此次優惠涵蓋遊樂設施、文化體驗、餐飲、購物等多個領域，讓孩子們在春日暖陽中，擁有充滿驚喜與歡樂的美好回憶。

花蓮縣長徐榛蔚表示，兒童是國家的未來，守護孩子的成長是社會共同的責任。透過這次兒童節活動，不僅讓孩子們感受到社會的關懷與祝福，也希望家長能夠陪伴孩子一起參與，共享親子時光，培養更深厚的情感連結。

兒童的笑容，是世界上最純真的快樂；孩子的成長，是家庭與社會最美好的見證。兒童節不僅是孩子們歡樂的日子，更是提醒大眾關心兒童權益、重視教育與健康發展的重要時刻。花蓮縣政府期許每位孩子都能在愛與陪伴中茁壯成長，擁有繽紛燦爛的童年時光。

教育處處長翁書敏則期勉所有家長與社會大眾，一起為孩子打造友善的成長環境，讓孩子們勇敢追夢，發揮潛能，擁有無限可能的未來。同時感謝所有支持兒童成長的企業與夥伴，共同為孩子們帶來一個難忘的兒童節。

花蓮縣政府誠摯邀請全縣親子踴躍參與，共同慶祝這個充滿愛與希望的美好節日，讓花蓮充滿童真的笑聲與幸福的氛圍。

新聞稿聯絡人：花蓮縣政府 教育處 王典苡 （03）8462860 #276