台東成功分局獲配全新巡邏車　提升執勤安全與機動性

▲台東成功分局獲配全新巡邏車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化巡邏執勤的機動性與安全性，台東縣警察局於今年度配發四輛全新Toyota Camry巡邏車給成功分局，供第一線執勤員警使用。巡邏勤務為警察工作的核心之一，透過劃分巡邏區域，員警依指定路線巡視，以查察可疑人事物、防範潛在危害，並執行檢查、取締及盤查等警務工作，確保轄區治安穩定。

成功分局轄區地理環境特殊，沿狹長海岸線分布，巡邏多仰賴車輛執勤，以提升機動性與應變能力。此次配發的Toyota Camry巡邏車將作為打擊犯罪與維護治安的重要交通工具。台東縣警察局為確保員警執勤安全，特別選用具備高安全性能的車款，讓員警能更專注於道路巡邏與執法工作。

這批Toyota Camry巡邏車配備多項先進安全與駕駛輔助系統，包括Auto Hold自動定車煞車系統、TSS 3.0智動駕駛輔助系統、ACC主動式車距維持定速系統（全速域/Stop&Go）、AHB智慧型遠光燈自動切換系統、BAS煞車輔助系統、前座中央防碰撞SRS氣囊及全車三點式ELR安全帶。這些安全配備可全面提升員警巡邏時的行車安全，讓執勤更具保障。多位員警試駕後表示，新巡邏車駕駛感穩定舒適，安全性能優異，能有效提升執勤效率與安全性。

成功分局分局長龔士哲表示，「三安」（人犯、案件、自身安全）始終是警察執法的重要核心，其中自身安全往往較易被忽略。因此，此次配發的巡邏車不僅強化員警安全性，也提升警務執行效能，讓員警能更專注於犯罪預防與追緝工作，進一步維護地方治安。未來，台東縣警察局將持續關注第一線執勤需求，優化警用裝備，確保員警執勤安全，為台東縣居民提供更優質的治安服務。