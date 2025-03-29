電價凍漲　綠委指三贏：7月「新民意」將支持凍漲電價、預算撥補

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

電價費率審議會昨決議，考量關稅變化與地緣政治風險，今年4月電價不調整。對此，綠委賴瑞隆今（29日）表示，凍漲電價展現政府穩定物價的決心，但在野黨團堅持刪凍撥補台電的千億預算；面對台電的財政困境，呼籲在「新民意」產生前，政府維持凍漲、穩定物價的政策方針，由新民意做決定，「支持凍漲電價，回到當初朝野共識，預算撥補方案」，才是三贏的局面。

行政院表示，電價費率審議會為考量國際關稅變化及地緣政治引發物價波動風險，因此決定上半年不調漲電價，但審議會也請經濟部全力爭取立法院支持台電撥補的預算，以穩健台電財務狀況。經濟部次長賴建信指出，將持續爭取立法院撥補台電1000億元，台電也會透過4大方向來開源節流，減少虧損狀況；根據台電提供數據推算，原先電價漲幅應該達9％。

對此，賴瑞隆表示，台電因為俄烏戰爭、油價上漲導致虧損，過去朝野共識用政府撥補方式避免漲電價，也決定要求台電凍漲電價避免影響物價波動，導致台電虧損連連，審總預算時，藍白卻不支持中央補貼台電措施，讓台電有漲電價壓力，還是希望台電以穩住物價為最優先。

賴瑞隆指出，電價調漲可能影響物價波動、造成通膨問題，影響全民民生，執政者必須要思考國家整體運作，支持政府不漲電價，同時也希望藍白支持中央2千億撥補電價，這次藍白刪除1千億，造成台電有漲電價壓力，希望藍白懸崖勒馬、支持台電方案，讓中央撥補台電避免漲價。

賴瑞隆直言，若藍白堅持不讓中央撥補，呼籲七月新民意展現後再來做決定，到時候很多罷免案投票完畢，新的國會結綠營也會居多數，當然就會繼續支持凍漲電價、由中央政府補貼台電、穩定物價，創造三贏局面。期盼台電維持不漲電價，維持到九月，由新民意來解決這個問題。