黃國昌憂陳佩琪狀況出動太太陪伴　再籲北所讓柯文哲戒護就醫

▲黃國昌出席民眾黨防災士據點揭牌記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等案，北院昨裁定延長羈押2個月，讓柯妻陳佩琪傷心欲絕，昨甚至表示「若我先走了，千萬不要通知他」，引發各界關注陳的身心狀況。對此，民眾黨主席黃國昌今（29日）表示，昨天請太太到佩琪夫人的家，「昨天晚上有跟佩琪夫人在一起，我希望大家多給她溫暖」。

民眾黨27日召開記者會指出，柯文哲近日在北所內，傳出有血尿、嘔吐等狀況，疑似與腎結石、尿管結石或是血栓塞住有關，已委請律師向法院提出具保停押之聲請。

不過，北院28日裁定繼續羈押柯文哲，陳佩琪隨即發文直指，柯文哲已經多次跟她表明，「民進黨政府在沒有證據之下，已經走到這地步，所以，只能選擇把他關押到死」。

然而陳佩琪也悲痛的表示，她會陪伴柯文哲到柯文哲生命最後一刻，但也懇求大家和律師，「若我先走了， 千萬不要通知他， 讓他平靜地在獄中走吧！」

黃國昌今受訪說，相信大部分善良的台灣人民，大家都可以理解，佩琪夫人的傷心以及擔憂。昨天看到佩琪夫人的發文時，他非常非常難過、也非常非常擔心，「所以貼文出來後第一時間，我請我太太有到佩琪夫人的家，昨天晚上有跟佩琪夫人在一起，我希望大家多給她溫暖」。

黃國昌表示，現在最希望的事情是，民進黨政府、賴清德總統、法務部跟台北看守所，請有一點基本的人性，現在柯文哲主席的健康狀況，台大醫學院的名譽教授都已經出來公開呼籲，結果台北看守所還是以非常傲慢的態度不讓他就醫，「我們完全沒有辦法接受，因為這已經不僅僅是不遵守法治的政府，是連基本的人性都沒有的政府」。

黃國昌表示，他今天早上已經請柯主席的辯護人跟北所聯絡，清楚告訴大家，要不要讓柯文哲戒護就醫？如果北所還是用相同傲慢的態度拒絕，他預告，今天會有相對應的行動。

