小草憂柯文哲「乙二醇」中毒　黃國昌：不預設立場、再籲讓柯看醫生

▲民眾黨主席黃國昌、立委黃珊珊以及社發部主任張清俊，出席民眾黨防災士據點揭牌記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉政治獻金案、京華城弊案遭羈押禁見，日前傳出血尿疑似腎臟出狀況等，律師團聲請具保停押。近來有小草支持者在網路上指出，柯的症狀與因施暴高嘉瑜而入獄的林秉樞相似，疑似在不知情狀況下服用無色無味的「乙二醇」致中毒。對此，民眾黨主席黃國昌說，「任何可能性都不做預設立場，相信科學、相信醫療專業」。

「我今天早上特別跟主席的辯護人，要求主席的辯護人，立即請台北看守所回覆，到底要不要讓柯文哲主席戒護就醫。」黃國昌表示，上午已請辯護人跟北所聯絡，清楚告訴大家，要不要讓柯文哲戒護就醫？如果北所還是用相同傲慢的態度拒絕，他今天會有相對應的行動。

針對有小草擔心柯文哲是乙二醇中毒，黃國昌說，「任何可能性都不做預設立場，相信科學、相信醫療專業」；他表示，當這麼多醫生、包括台大醫學院的名譽教授都已經出來呼籲，現在不僅僅是民眾黨，還有非常多看不下去的台灣人，「大家共同最卑微的要求是，請讓柯P看醫生」。

黃國昌表示，如果賴清德政府冷血到連這件事情都不肯答應，「我說過了，我正在靜待台北看守所的回應，如果北所選擇繼續冷血下去，用不人道的方式對待柯主席，我會有相應的行動」。