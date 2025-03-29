藍營罷免8綠委一階連署過關　趙少康：團結罷掉柯建銘的分身

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中選會昨公布新增8名立委罷免案順利通過一階，據了解，此8人皆為綠委，國民黨因此成功破蛋，大罷免進入到35：8的新局勢。對此，中廣前董事長趙少康昨（28日）表示，第二階段會困難很多，自己會盡力當大家的後盾，同時呼籲大家要團結罷掉這8位身為賴清德與柯建銘分身的民進黨立委，才得以和平安定的生活。

趙少康提到，國民黨為了反制民進黨莫名其妙的大罷免，當然不能坐以待斃，中選會昨日已公布，有8件立委罷免案確定進入二階連署。趙少康指出，這8個通過一階連署的是台北市吳思瑤、吳沛憶，新北市蘇巧慧、張宏陸，台中市蔡其昌、何欣純，還有原住民立委陳瑩、伍麗華。

趙少康說明，國民黨完全是被動發起罷免，始作俑者當然是民進黨，選輸了就翻桌，創世界先例，國民黨以戰止戰、以罷抗罷，也是無可奈何的事，只有這樣才能殺殺民進黨的囂張銳氣。

不過，趙少康認為，國民黨在缺乏資源的情況下，完成罷免綠委的第一階段連署很不容易，青年團體靠自己的力量邊做邊學，承受極大壓力，雖然有各種波折，還是過了第一關，大家應該給他們鼓勵跟支持。

趙少康強調，第二階段連署困難很多，需要10%的選民參與，國民黨應該動員所有民代，提供服務處跟能用的據點收取連署書，不能讓他們扛下所有的壓力，他也會盡自己力量，為國民黨宣講、催票，當大家的後盾。

此外，趙少康抨擊，賴清德即使是少數總統，民進黨在立法院席次沒過半，還是恣意妄為、野蠻鴨霸，沒收死刑、箝制言論、司法不公、媚美失國格……，我們無法修憲罷免賴清德，也罷不掉不分區的柯建銘，那就必須團結所有力量。

趙少康呼籲，要罷免掉賴清德和柯建銘的分身，也就是吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華，告訴賴清德，人民不要打仗，不要戒嚴，不要廢死，要的是百分之百的言論自由，以及和平安定的生活。

▼35名藍委、8名綠委罷免案第一階過關。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）。

