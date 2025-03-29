稱徐巧芯「走火入魔」惹議　秦慧珠千字文澄清原意

▲台北市議員秦慧珠。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北市議員秦慧珠日前在政論節目廣告時間，評論同黨立委徐巧芯進到國會後，比中指、穿睡衣「走火入魔」，此段談話引來藍營支持者不滿，認為有損當前迎戰大罷免該有的團結氣勢。對此，秦慧珠昨（28日）晚在臉書以千字文回應說，她只是期許國民黨政治人物，應該用穩健、負責任的態度來面對公共議題，但也能理解在北市議會和在國會有不同的情境，因此，要向受到困擾的朋友們說聲見諒。

秦慧珠日前在政論節目進廣告時脫口，前國民黨立委費鴻泰相對徐巧芯沒有這麼討人厭，徐巧芯進到立法院後，做的比中指、穿睡衣這些，讓她覺得一直走極端，慢慢就「走火入魔」。此段談話隨即引發熱議。

針對此事，秦慧珠昨日晚間在臉書發文提到，因為一段直白的言論，在電視上被放大傳播，引發一些風波，然而，經過反思，她認為有必要向所有關心、支持她的朋友們做一番說明。

秦慧珠說明，首先，她的問政風格向來堅定穩健，但不走偏鋒，從政多年，自己始終堅持理性、務實的問政方式，為市民發聲、爭取福利，雖然自己個性直爽，偶爾心直口快，但從未刻意激化對立、刻意製造衝突來博取關注。

秦慧珠認為，這次的言論之所以引發討論，某種程度上反映了當前政治環境的變遷，政治人物在網路時代，是否必須靠激進言行才能被看見？這樣的趨勢，真的是我們想要的嗎？

秦慧珠指出，像是近日有政治網紅在機場公開霸凌大陸配偶，這樣的行為雖然吸引了網路流量，卻帶來更多的社會對立與仇恨，這並不是她認同的政治風格，她始終覺得，政治應該回歸理性討論、政策辯論，而非流量至上、挑動情緒。

因此，秦慧珠表示，自己才會針對此類現象發表直白的看法，這也是對所有國民黨政治人物的期許，國民黨不需要靠極端言行來凸顯自己，而應該用穩健、負責任的態度來面對市政與公共議題。

再者，秦慧珠說明，對於不同意見，她願意傾聽與反思，但不接受不公平的指責，她能理解有些朋友對此事感到不滿，也收到了一些批評與建議，對於理性的指正，她願意檢討與改進，但如果有人以「不敢拼、不敢衝」來批評國民黨的市議員，這樣的說法並不公平。

秦慧珠進一步說明，台北市議會不是立法院，市府由蔣萬安市長執政，角色和挑戰不同，在市議會，國民黨議員的責任是監督市政、為市民爭取福利，而不是在議事殿堂製造混亂、以激進手段博取關注。

秦慧珠強調，衡量一位市議員的表現，應該看是否為市民爭取福祉，而不是看是否在議會上衝撞對立，當然，她願意接受有建設性的批評，但不合理的指責則大可不必。

此外，秦慧珠直指，這次的事件純粹是意外，絕非刻意挑起任何紛爭，她的發言原意是探討政治人物的問政風格，而且是廣告時間的私下談天，用語隨興，結果卻被延伸出許多不同的解讀，甚至影響到了國民黨和相關人士，這並非她所願。為此，秦慧珠嚴正地說，自己要向因此受到困擾的朋友們說聲見諒，也請大家放心，她仍會堅持穩健理性的問政風格，繼續努力不懈。

最後，秦慧珠表示，有些國民黨朋友認為她不應該上綠色媒體的節目，但她強調，只要有機會能夠為國民黨發聲，為市政政策辯護，她就會勇敢站上台，當然知道媒體各有立場，但正因為如此，更應該有國民黨的聲音出現在這些場域，而不是避而不談、拱手讓人，她也不會畏懼挑戰，無論在哪個媒體、哪個平台，都會堅定捍衛國民黨的立場，為市民發聲。