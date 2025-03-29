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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免二階連署難度高　綠委示警：民進黨最該有危機意識

▲立委林俊憲表示，針對罷免連署書中，不乏冒名連署及有死人連署情事，若冒名、死人參與連署等違法情事屬實，會提出告訴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮第一階段原先35：0，民團罷免藍委案都已展開第二階段連署，但二階連署難度高，狀況較不樂觀。對此，綠委林俊憲28日直言，「面對大罷免，最該有危機意識的，其實是民進黨」。他表示，從1月初就呼籲黨內同志，面對大罷免，民進黨沒有考慮是否參與的本錢，只能考量如何參與？若大罷免未成功，會面對更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍，畢竟總預算每年都要審查一次，今年有罷免，他們都敢如此亂來，未來3年又要怎麼辦？

大罷免潮第一階段原先35：0，民團罷免藍委案都已展開第二階段連署。而中選會今（28日）公布，有8件立委罷免案可進入二階連署，據了解，皆為綠委，包含吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華，國民黨罷免綠委一階段終於破蛋，大罷免也將進入熱戰。

對於罷免潮，林俊憲表示，如今主席賴清德也發出動員令，要求全體黨公職全力協助二階連署，因為若大罷免未成功，未來面對的，會是更肆無忌憚的藍白立委、面對的是52個陳玉珍。就像總預算，每年都要審查一次，今年有罷免，他們都敢如此亂來，未來3年又要怎麼辦？還有辦法執政嗎？民進黨退無可退，台灣民主更是退無可退。

連署狀況部分，林俊憲指出，從動員令發布以來，自己的服務處已經收到100多份連署書，主要集中在雙北、桃園、台中四都，尤其非常多是大學生。再加上從年初開始幫台南的友善店家轉交一階連署，前前後後數百份，說明即使在台南，連署站也確實有需求。

林俊憲喊話，也再次邀請所有旅居台南的外縣市朋友，可以到他的服務處，已有準備全國各地的二階連署書，帶著身分證來比對填寫就可以，「不用長途跋涉、也不用怕威脅打壓，在台南就能改變你的家鄉」。

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