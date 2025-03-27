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衛福部推健康台灣深耕計畫　5年投入489億全面提升醫療環境

▲▼衛福部長邱泰源出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲衛福部長邱泰源出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部今（27日）院會報告「健康台灣深耕計畫(114-118年)」，將以「優化醫療工作條件」、「規劃多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」、「社會責任醫療永續」四大範疇規劃，5年總經費為489億，盼透過系統性改革，全面提升醫療環境體系，實現亞太地區最具醫療發展力國家的願景。

行政院長卓榮泰表示，本項計畫經費龐大，請衛福部妥為規劃與執行，審慎辦理計畫中的徵求、審查及補助，秉持「避免大者恆大」的結果，並要「確保廣泛性、均衡性與永續性」等發展原則，讓各領域醫事人員都能得到挹注，妥適配置資源。

卓榮泰強調，打造「健康台灣」是賴總統的重要政策，行政團隊希望藉由本計畫，協助醫療體系突破現有的限制，打造更具韌性與包容性的健康照護模式，全面提升醫療環境體系，促進全民健康福祉，實現亞太地區最具醫療發展力國家的願景。

衛福部指出，為促進與其鼓勵各醫療機構、專業醫學（公）會等，提出開創性與落實分級醫療與垂直整合，為我國醫事人力人才培育留任、醫療環境再造等之多元規劃，「健康台灣深耕計畫」期程為5年，總經費為489億元，採由下而上提出具體多元、創新的作法。

衛福部表示，申請者需以長期深耕的視角提出規劃，並依據計畫四大範疇之18項目標，提出具體可行之策略及績效指標，以達「醫護安心挺病人，優質環境挺醫護」、「培養醫療人才力，守護健康更專業」、「智慧醫療精準化，健康照護更給力」、「健康守護零距離，永續醫療共前行」之效。

衛福部期待，能透過本計畫目標的設定與經費的投入，讓在地各申請單位依此來深度挖掘問題，提出創新促進醫療照護體系發展，落實垂直整合與分級醫療制度、提升醫事人員核心價值，以達深耕之意旨。衛生福利部將籌組專業團隊與小組審查擇優補助，未來亦公開各執行之成果與經驗，精進滾動執行，確保計畫能達到目標。

衛福部將積極推動本計畫，冀以提升全民健康福祉為核心，以全球視野與在地實踐並行，突破現有醫療體系的限制，打造更具韌性與包容性的健康照護模式，以利在全球健康挑戰日益嚴峻的背景下，對現有醫療體系的改革，深耕台灣健康基石，實現全民健康福祉的共同願景。

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