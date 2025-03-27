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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

警察人員條例已送行政院　政院：研議合法合憲救濟管道

▲▼發言人李慧芝出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院發言人李慧芝主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

警察人員人事條例在今年1月三讀通過，全國公務人員協會前理事長李來希、警眷關懷協會理事長游毓蘭爆料，行政院今（27日）院會本來要針對該案提覆議。對此，行政院發言人李慧芝說，政院是在3月24日收到「警察人員人事條例」一案，現在還在持續研議合法合憲的救濟管道。

「警察人員人事條例」部分條文在今年1月三讀通過，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

李來希今在臉書表示，一如預期，警察人員人事條例修正案1月7日立法院通過之後，迄今仍躺在行政院，今天才要召開院會討論，將依照憲政程序提出覆議，等立法院院會通過後再提請大法官會議（憲法法庭）裁決，是否合憲未可知，違反平等原則是法案的罩門，未來能否實施尚在未定之天。

游毓蘭則說，今天的行政院會將對攸關警消退休所得替代率提出覆議，即使明知這個覆議會被國會多數民意否決，他們還是要送、而且還會送釋憲。她直言，這早就是柯建銘的劇本，民進黨執政後強推不公不義的年改，把性質特殊的警消強強一般化，然後夸夸大言說會改善現職警消的待遇、環境、條件，並且分化現職與退休警消。

對此，李慧芝說，針對警察人員人事條例，行政院是在3月24日收到案子，現在還在持續研議合法合憲的救濟管道；行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。至於是否加開院會？李說，還在持續研議合法合憲救濟方式，有做出決定的話一定會對外做說明。

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