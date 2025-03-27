教育部將管制陸生修讀關鍵技術　卓榮泰要求各部會確實提報

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（27日）在院會中表示，教育部近期將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，請各部會務必要確實盤點所屬國家核心關鍵技術項目，尤其是國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等，要確實提報，以利後續管控。

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰今在院會中指出，教育部近期將召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目跨部會研商會議」，卓表示，關鍵核心技術包括國防相關科技以及各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術，請各部會務必要確實盤點所屬國家核心關鍵技術項目，與教育部召開的跨部會研商會議中能完整通報。

卓榮泰指出，尤其要請國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等，掌握關鍵核心技術的部會要確實提報，以利後續管控，並有效確保國家安全。

李慧芝補充，院長指示是由教育部召開會議，主要是包括國防相關科技，還有各部會攸關台灣產業競爭力的關鍵技術，這部分都要等各部會確實盤點之後，再召開相關會議再來討論。

李慧芝說，包括國科會、國防部、經濟部、農業部、數發部及海洋委員會等，掌握關鍵核心技術的部會都要確實提報，會議召開後若相關規劃有確定，也會對外做說明。