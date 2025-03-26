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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政院擬設三級獨立機關個資會　公務機關須設個資保護長

▲▼ 美國1.98億選民個資外洩。（圖／路透社／示意圖）

▲為強化個資保護，行政院擬設三級獨立機關個資會，另外公務機關須設個資保護長。（圖／路透社／示意圖）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明（27日）擬通過「個人資料保護委員會組織法」草案，完備成立個資會的法源依據。草案將明定個資會相當於中央三級獨立機關，採合議制運作；另外，為強化公部門個資監督管理，個資法也將配套修正，增訂公務機關應設置個資保護長，落實個資保護文化。

依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，個人資料保護委員會須在今年8月11日前掛牌，因此上半年必須將「個資保護委員會組織法」草案送立法院審議。行政院會明天排定審查「個資法」部分條文修正草案，以及「個資保護委員會組織法」草案。

官員表示，草案將完備成立個資會之組織法依據，明定個資會相當於中央三級獨立機關、掌理事項、採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務之條件等規範，確保其獨立行使職權及謹守利益迴避原則。

官員表示，為強化公部門個資監督管理，修正增訂公務機關應置個資保護長，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化。

至於私部門部分，官員指出，將另設過渡期間，考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，故設計過渡機制，由個資會直接監管目前沒有明確目的事業主管機關的業者。已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，依行政院公告範圍，繼續由目的事業主管機關監管，逐步完成監理事權劃一。

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