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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法已有限制言論自由空間　行政院：言論自由非毫無界限

▲陸配亞亞召開記者會後離場遭抗議。（圖／記者林敬旻攝）

▲陸配亞亞因武統言論遭驅逐出境，引發各界關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

陸配網紅「亞亞」因被移民署認定發表「武統言論」，遭廢止居留許可驅逐出境。而是否研議針對鼓吹戰爭或武統言論進行管制？法務部昨表示，有學者建議可訂立專法。對此，政務委員林明昕說，憲法早就已經提供可以限制言論自由的空間，但是要符合憲法第23條的原則。但若要有其他處罰方式處理的話，就須考慮法律是否足夠的問題，行政院原則上尊重各部會主管範圍，再審慎討論是否有必要做限制。

針對陸配網紅亞亞發表武統言論導致的離境爭議，李慧芝說，相關個案是由主管機關依照職權有相關法規，已經做出決定，也尊重主管機關以及法院決定部分。

至於專法的部分，政委林明昕表示，先從憲法來講，言論自由是屬於人的精神性自由，一般來講比財產權的保障都會比較加深一點。但是看一下憲法的結構，憲法基本權利無論精神性或財產性的，除了要符合平等原則外，還有很重要是說，事實上是可以限制的，「保障以外，還是可以踩煞車限制」。

「所謂的限制並不是要處罰，限制有很多種類，比如外國人來發表什麼言論，可能不受歡迎下次不能再來，這也是一種限制。」林明昕說，憲法早就已經提供可以限制言論自由的空間，但是要符合憲法23條。

▲▼政務委員林明昕出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲政務委員林明昕出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

林明昕提到，憲法23條的解釋還有言論自由本身內容的解釋，因為有兩公約這類的施行法，憲法也受到這些公約的拘束，且公約的內容也都足以做成去解釋、理解憲法上的自由的定義、內容，還有限制的定義與內容。

林明昕說，有一點很重要，不能限制到沒有法律的地步，所以要符合法律保留，「如果要用刑法處理這些問題的話，法律保留會提升為符合罪刑法定原則」。

林明昕指出，如果對於言論自由過度放縱而對國家安全產生影響，要適度以刑的方式或其他處罰方式處理的話，這時候就要考慮法律足不足夠，不足的話當然就要修法。

「刑法的話，直接在刑法裡面增加條文，有必要時也可以用專法的方式。」林明昕說，基本上是由法務部的研修小組做不同考量處理，行政院原則上先尊重各部會主管範圍，再審慎討論是否有必要、用什麼方式做限制，特別是有沒有要動到刑法，刑法是最後手段。

另外，針對75位學者連署指政府壓縮言論自由，李慧芝說，院長也說過，言論自由不是毫無界限，以美國為例的話，言論自由是受到第一修正案的保障，但當言論自由面對到國家安全問題時，民主國家在這部分也是會限制言論自由的界線的。

林明昕說，其實歐陸國家也是，舉凡世界各國，人民的言論自由或各種精神性自由、財產性自由等，當然都是受到保障，這是從人性尊嚴最基本的價值起來的。

但林明昕提到，人生活在團體，只要2個人以上就要有某種程度的限制，這的確是存在，是「如何限制」的問題，在不同時間點、不同情況下有不同限制，這只要是符合法律的保留原則、明確性原則，符合正當目的性、手段符合比例原則，這樣基本上都有討論空間。

林明昕直言，不同學者有不同看法，他在學校也是教公法，而那些人裡面只有一個院士，且不是法律學的院士，所以大家都有討論空間，這就是台灣開放的言論市場，每個人都有發表意見的機會。但是在法律有的情況下，也是要面對它，如果認為法律違憲，還是有不同的機制可以宣告法律違憲做調整，這就是台灣跟一般民主自由國家一樣的基本價值。

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

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