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清明連假放4天！交通部全力疏運　陸海空班次全加開、搭客運享優惠

▲▼行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

交通部今在院會報告「清明節交通疏運計畫」，院長卓榮泰指示，今（2025）年清明節連續假期共有4日，請交通部督導各疏運單位，依照所擬定的疏運策略，妥善預估運量、規劃運能及相關管制疏導措施，並鼓勵民眾在連假期間內多加利用大眾運輸工具的搭乘優惠。

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供，下同，點圖放大）

交通部指出，4月3日到6日假期間，循例辦理匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0至5時全線暫停收費等措施。

為減輕尖峰時間的國道壅塞，西部國道方面，建議4月3日、4日南向用路人建議早上5點前或中午12點以後出發；5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12點前出發、南部地區北向用路人建議上午9點前出發。國道5號部分，3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

大眾運輸部分，高鐵在疏運期間共加開201班次（南下94班、北上107班），總計提供1291班次。臺鐵部分，全線加開157班列車（西線73列次、東線71列次、南迴線13列次），並加開花蓮縣返鄉專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

國道客運部分，本次連假提供最高優惠措施，90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另外，搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或持國道客運購票證明可享租車優惠。

航空方面，疏運期間共計提供1636架次、13萬646座位，其中離島管制航線計1412架次，12萬1698座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客。海運方面，台灣本島與離島間9條航線，規劃1100航次，提供24萬4118人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃216航次，提供5萬6568人次運能。

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

卓榮泰指出，考量清明時節容易起霧、下雨的天氣狀況，請交通部督導各疏運單位持續關注氣象變化，以確保民眾交通安全為最高原則；若因天候影響導致交通阻斷或壅塞，請各部會積極配合、互相聯防，充分發揮疏運措施功效。此外，因全臺各地墓園多位於偏遠郊區，請交通部與各縣市積極合作，確保掃墓專車運量充足，並加強宣導，以降低民眾開車上路的誘因。

卓榮泰強調，今年清明連假適逢大甲媽祖繞境與各地花季活動，請交通部督導各疏運單位，持續關注各項活動、機動應變及調整疏運措施，並與地方政府加強聯繫，以利交通順暢；也請內政部持續加強督促警消防火安全宣導，並確保各種量能及人力皆備足。

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

▲▼交通部向行政院會提報清明節交通疏運計畫。（圖／交通部提供）

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