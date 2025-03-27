怒轟賴清德「沒收言論自由」　趙少康：現在不發聲以後就沒機會了

▲趙少康批評賴清德沒收言論自由。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

近日陸配亞亞因「武統言論」，遭移民署廢止居留許可驅逐出境。而中研院院士陳培哲等75位學者26日發布聯合聲明表示，總統賴清德就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。對此，前中廣董事長趙少康今（27日）表示，清德宗的淨化人心，恐怖喔，大家誓死反對武統，但是也誓死維護言論自由，現在民進黨就跟當年國民黨戒嚴一樣，都用國安理由，淨化人心就是要洗你的腦、封你的口，現在不發聲，以後就沒有發聲的機會了。

趙少康表示，學者、勞工團體跟藝文界人士發出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，光是主題，就一語道破賴清德上任不到一年，台灣民主退步、司法沉淪、對內衝突、對外面臨戰爭威脅的四大「政績」。

趙少康指出，具名連署的學者，不乏過去被認為立場偏綠的自由派學者跟勞團領袖，是真正有氣節、堅持理念、關心台灣發展的良心。相對於其他向民進黨要資源要位子的御用學者、藝文人士，這些人冒著被「查水表」、丟補助的風險，也要替台灣的民主跟言論自由發聲，真值得敬佩，風骨格調天差地別。

趙少康批評，民進黨在野時為了散播台獨思想，所以拚死廢除刑法100條，要爭取百分之百的言論自由，強調不能針對思想做審查，言論自由無罪，付諸行動才有罪。但是賴清德一上任就預告要淨化人心，果然在一步步的用人民的錢洗我們的腦。

接著，趙少康提到，最近陸配亞亞案引發兩岸熱議，亞亞講的話沒有台灣人聽得下去，在大陸版抖音直播，不是國際板，台灣人看不到，就是個網紅想賺流量做生意。

趙少康認為，原本大家根本不認識亞亞，也不知道到底講了什麼，怎麼會影響台灣國安？亞亞講的話被台灣人討厭，既然大家不贊成亞亞的言論，怎麼會被言論影響？賴清德這麼不相信自由民主的價值和力量？這麼沒有信心不相信台灣人民？

趙少康直言，如果講講「武統」就侵害國安，台獨主張更是要顛覆中華民國，另外立一個國家，不是更損害國家安全？但是因為在賴清德治下，台獨言論政治正確，所以就沒事，至於主張統一的，就算是和統，一定也會被政府針對。

最後，趙少康強調，大家誓死反對武統，但是誓死維護言論主張的自由，現在的民進黨就跟當年國民黨戒嚴一模一樣，都用國安做理由，淨化人心就是要洗你的腦、封你的口，現在不發聲，以後就沒有發聲的機會了。