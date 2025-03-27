「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

▲名嘴陳揮文。（圖／翻攝飛碟聯播網YouTube）

記者郭運興／台北報導

近日陸配亞亞因「武統言論」，遭移民署廢止居留許可驅逐出境。而中研院院士陳培哲等75位學者26日發布聯合聲明表示，總統賴清德就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。對此，名嘴陳揮文今（27日）表示，綠色恐怖已經成形，這幾天連署的學者、聲援亞亞的教授都被肉搜，現在台灣哪有什麼言論自由？只剩八炯、曹興誠、沈伯洋、王義川他們有，只要反對民進黨的、反對賴清德的就準備被追殺，這個社會真的是變了。

陳揮文於節目《新聞大白話》談到言論自由，他表示，昨天學者召開記者會，發布75個學者聯合聲明，但10天只連署75個人，這很悲哀，記者會更講說「邀請一些年輕藝文界的學者連署，但他們不敢簽」。

陳揮文表示，綠色恐怖已經成形，民進黨之前不是爭取百分之百的言論自由嗎？這不就是當年鄭南榕的主張嗎？難道現在都忘光光了？

陳揮文提到，「公民與政治權利國際公約」第20條文內容為「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，大家看完亞亞再看一次條文，請問這個條文跟陸配有什麼關係、跟人民有什麼關係？這條文針對的是政府，大家不要再被民進黨洗腦了。

陳揮文指出，這個公約是很久以前聯合國為了不鼓吹戰爭才訂約的，怎麼現在政府會拿這個把亞亞趕出去？這不是很奇怪嗎？

陳揮文說，自我審查是必要的，自己能夠體諒不敢簽名連署的學者、藝文界人士，為什麼？因為這幾天這些簽名的學者、聲援亞亞的教授都馬上被肉搜了，現在台灣哪有什麼言論自由？

最後，陳揮文強調，現在言論自由誰有？只剩八炯、曹興誠、沈伯洋、王義川他們有言論自由，只要反對民進黨的、反對賴清德的就準備被追殺，這個社會真的是變了。

▼亞亞日前召開記者會，遭到民眾抗議。（圖／記者湯興漢攝）