苗栗縣1人長期占8公眾車位　鍾東錦下令查整個縣：加強取締

▲苗栗縣長鍾東錦。（圖／記者蔡文淵翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗縣長鍾東錦26日表示，他發現縣內有許多停車位長期被占用，因此下令警察局及環保局，針對停車格長期被閒置車輛占用的情況進行取締。

鍾東錦26日表示，他近期注意縣內的公用免費停車位，總是被一些無牌車輛或部分群眾占用著，因此在會議上提及。沒想到，大湖鄉長表示，有一名鄉民同時占用7、8個公眾車位，卻無法可取締，讓警察局長與環保局長輩難倒。

鍾東錦說，遵法、循法、依法，但就是有人會鑽法律漏洞，最後變成無法可管，「無法可管，但我沒打算坐視不管」。因此，他立刻請警察局與環保局針對各鄉鎮廢棄、無牌車輛占用停車格的情形加強取締，嘗試盡可能聯繫車主移除，或公告之後強制拖離的方法。

鍾東錦表示，未來將盤點、通知、公告、取締拖離或罰緩，把停車位還給用路人，包含路邊白線長期閒置車輛，一併清查。

網友看完紛紛留言，「縣長真的太棒了」、「苗栗市現在有收費，就沒有長期占用的問題，大湖鄉的公有停車場也應該收費，利用率才會高，才符合鄉民期待」、「無牌、廣告車、店家前安全椎及占用物，也應一併處理」、「大湖鄉公有停車場遭長期占用可能問題在於沒有建立使用者付費機制」、「好讚喔⋯看那些萬年都霸佔位置真的很無言，為恭那邊也好多都不走的摩托車」、「苑裡建國停車場、苑裡火車站旁機車停車場，都如縣長所説的一樣」。