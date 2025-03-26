騎自行車酒駕也是酒駕　草屯警方3月已取締5件

記者高堂堯／南投報導

酒後駕車常造成許多家庭破碎慘劇，侵害國人安全程度不亞於各種犯罪，草屯警分局表示，今年除持續取締酒後駕車，也針對民眾常忽略的慢車酒後駕車加強取締，在3月便已取締5件，呼籲大眾切勿以為酒後可以騎乘腳踏自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車等慢車冒險上路，造成自身及其他用路人的危險。

▲男子喝藥酒後騎乘微型電動二輪車，遭草屯警方取締。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

草屯警分局指出，員警日前執行勤務時，分別攔查一部微型電動二輪車及一部腳踏自行車，前者因為騎車未戴安全帽而遭攔查，坦承有喝藥酒，後酒測值達0.22mg/L超過標準，當場依《道路交通管理處罰條例》舉發，並禁止其駕駛及移置保管車輛；後者則因騎腳踏自行車未依號誌行駛而被攔查，以酒精檢知器初步測試即亮起紅色燈號，才向警方表示有飲用藥酒，經接受酒測，測得酒測值達0.96mg/L，依規定舉發。

▲警方取締騎腳踏自行車酒駕的男子。

草屯分局強調，依據《道路交通管理處罰條例》第69條第1項規定，自行車為慢車之一種，而自行車分類包括腳踏自行車、電動輔助自行車及微型電動二輪車等3種；民眾常誤以為酒後騎自行車就可規避罰則，其實依據《道路交通管理處罰條例》第73條第2項規定，騎乘慢車酒駕亦可處1200元至2400元罰鍰，並當場禁止其駕駛，若是駕駛微型電動二輪車者，還須當場移置保管扣車，拒絕酒測則可處4800元罰鍰。

分局長劉千祥呼籲，酒後最佳返家方式仍是搭乘大眾運輸、計程車或代駕，勿以自身安全為賭注；該分局除持續積極取締酒後駕車，也針對慢車酒駕加強取締，全力捍衛用路人交通安全。