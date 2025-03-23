台中神岡3個月內酒駕1死5傷　警嚴抓40件！26人送辦

▲台中神岡今年因酒駕釀1死5傷，警方加強取締，近日抓了40件、26人送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市神岡區今年為止已發生4件酒駕事故，造成1人死亡、5人受傷。警方為加強取締，在神岡區集中警力取締酒駕，近日已抓到40件，其中6人拒測、8人為行政告發，有26人酒測值超過0.25mg/l，被依公共危險罪送辦。

豐原警分局指出，為了減少憾事發生，向來嚴查酒駕，每週都在轄內各要道取締。惟近日發現神岡區亦有不少心存僥倖的民眾酒後駕車，本年度神岡區已發生4件酒駕事故，造成5人受傷1人死亡。近期，針對神岡區各要道規劃18場封閉式大型取締酒駕勤務。

▲環警監取締也持續進行。（圖／記者許權毅翻攝）



除了酒駕外，亦加強取締改裝排氣管，力求「還靜於民」，機車改裝排氣管認證制度已於今年上路，機車更換非原廠（改裝）排氣管，應使用經環境部噪音管制認證、且能對應機車型式的排氣管，並至監理機關檢驗合格辦理變更登記。

豐原分局於22日會同環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查暨取締酒駕勤務，本次勤務依據噪音管制法開罰2件、空污管制法開罰1件，並查獲5件酒後駕車。