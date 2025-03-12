苗栗推動指紋捺印、愛心手環服務　鍾東錦：保障失智者財產安全

▲苗栗縣政府推動失智長者指紋建檔服務，避免患者走失、保障財產安全。（圖／警方提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣早已邁入高齡化社會，失智症患者人數逐年攀升，為守護失智長者安全，協助他們早日平安返家並免於遭詐騙集團危害，苗栗縣警察局今（12日）天推動「失智長者指紋建檔服務」；縣長鍾東錦率警政、衛生和社會等單位，共同呼籲家中有失智長者的民眾踴躍參與此項貼心服務。

縣府指出，隨著失智症患者人數逐年增加，如何提升社會對失智症患者的關懷與照顧成為了當前亟待解決的問題。依據衛生福利部數據推估顯示，苗栗縣50歲以上失智症者約為8,479人，失智症確診人數為5,704人，且年齡層逐漸擴大，失智症的防治與照護需求越來越迫切。

為了因應這項挑戰，苗栗縣政府長期照護管理中心聯手警政、社政等部門及民間團體，積極推動以「指紋捺印」與「愛心手鍊」為主預防失智者走失的主要工具，今天上午由縣長鍾東錦帶領衛、警、社三個縣府單位，前往南庄鄉的24小時專業失智照護機構「稼居失智症團體家屋」，由警方說明失智長者指紋建檔服務內容，

鍾東錦說，失智長者是社會上需要特別關懷的族群，希望透過指紋建檔服務，為失智長者及其家庭提供多一份保障，而 建立專屬指紋資料庫，可透過指紋比對系統，快速辨識長者身分，並立即聯繫家屬，讓長者早日平安返家。警方說，民眾可到縣內5個警察分局偵查隊、警察局鑑識科申請此項指紋建檔服務。

社會處結合中華民國老人福利推動聯盟、失蹤老人協尋中心合作，提供「愛心手鍊」預防走失服務，申請人佩戴刻印協尋中心電話及編號資訊的愛心手鍊，當失智症患者走失時路人或警察能立即聯繫24小時協尋中心。

警察局分析近4個月詐騙案類，受理年齡55歲以上長者計222件、占總受理數16.9%，財損3億3,920萬餘元，占總財損36.8%，其中以投資詐騙案類計103件最多，其次是假交友（投資詐騙）有16件，財損也超過總財損3分之1，警察局將持續結合關懷據點、日照中心、社區發展協會等向年長者宣導識詐訊息。

另外，警察局刑事警察大隊執行網路巡邏，去年底循線在新北市新莊區拘捕黃姓車手，同日再查獲其上手謝姓車手頭，案經報請新北地檢署指揮偵辦，擴大偵辦今年2月6日在新北市中和區，破獲隱藏在公寓詐欺水房、逮捕水房林姓首謀到案，查扣虛擬貨幣USDT（泰達幣）1萬5,000顆（折合新臺幣51萬元）、現金198萬元、特斯拉轎車1輛、點鈔機等證物，林嫌被依違反刑法詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌法辦，新北地方法院裁定羈押禁見。