快訊／手臂遭柯建銘拐杖砸中！　徐巧芯曬大片瘀青提告

記者崔至雲／台北報導

針對立法院25日議事攻防衝突，民進黨立院黨團總召柯建銘拐杖敲桌面斷裂，砸中國民黨立委徐巧芯手臂一事，國民黨團今（26日）召開記者會表示，會將柯建銘移送立法院紀律委員會。徐巧芯也曝光身上傷勢說，柯建銘當下已經進入瘋魔狀態，「我會請律師向柯建銘提告」。

立法院會昨晚處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但因綠委不滿立法院長韓國瑜晚間繼續開會處理，高喊「會議無效」，柯建銘更舉起拐杖狂往桌上猛敲，過程中不慎砸中徐巧芯的右手臂，讓徐巧芯當場尖叫。

▲徐巧芯手臂遭柯建銘拐杖砸中。（圖／記者屠惠剛攝）



徐巧芯昨晚曬出驗傷單喊告，今天現身記者會曝光傷勢，手肘有一大片瘀青外，也有微微腫起。對於柯建銘行為，國民黨團將移送立法院紀律委員會。藍委陳玉珍說，柯建銘的拐杖成殺人工具，拐杖飛出去傷及徐巧芯，甚至拐杖砸中徐巧芯前，柯建銘更有意圖要將拐杖往主席台上丟，綠委王世堅曾說柯建銘要做精神鑑定，真是說了大白話。

徐巧芯說，柯建銘敲擊拐杖有多大力，才會有讓她穿著外套的手肘留下痕跡，柯若拿拐杖當武器攻擊韓國瑜，後果不堪設想，顯然柯建銘已進入瘋魔狀態，事後柯不但沒道歉，還嗆她「還我枴杖」，後續將請律師向柯建銘提告。