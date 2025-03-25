快訊／遭柯建銘枴杖擊中　徐巧芯曬急診驗傷單嗆：還適任總召？

▲柯建銘拐杖打到徐巧芯。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（25日）在綠營杯葛下空轉一天，晚上立法院長韓國瑜突回到議場宣布繼續開會，處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀案，但綠委頻喊會議無效，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖狂敲桌子，拐杖突然飛出去打中藍委徐巧芯手臂。徐巧芯隨後曬出診斷書，感嘆自己人生第一次驗傷竟是因為職場暴力，痛批柯建銘「已經近乎瘋魔的人，真的適任執政黨的總召嗎？」

在綠委晚間高喊「會議無效」聲中，柯建銘突然舉起拐杖，往面前的桌上連續猛敲；在他面前的徐巧芯見狀嚇了一跳，當柯建銘再次拿拐杖敲桌時，拐杖似被打斷半截飛出去，剛好打中徐巧芯的右手臂，徐巧芯當場失聲尖叫。

徐巧芯隨後於臉書曬出診斷書，稱自己人生第一次驗傷不是被爸媽打，也沒有家暴，而是職場暴力—因為民進黨柯建銘總召情緒崩潰，拿拐杖當成兇器在議場內到處砸桌子，「在我面前砸斷半條，直接打傷我的手肘。」台大醫院開了驗傷單顯示右手肘鈍挫傷，回家要好好冰敷了。

▲徐巧芯曬出驗傷單。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯感嘆，幸好柯建銘那支拐杖不是戳到她的眼睛，不然恐怕就不只是冰敷、消炎了。徐巧芯直言，自己不是什麼很脆弱的人，不會因為受傷就哇哇大叫，但情緒崩潰的柯建銘總召真的已經不受控，無論藍的綠的如何安撫，柯建銘都停不下他的暴躁。

徐巧芯表示，整個過程中自己沒有跟柯建銘發生口角，反而是請他不要拿拐杖亂敲很危險，但他似乎已然瘋狂聽不見，「不僅把桌子敲壞了，還反彈打到我的手肘，讓我受傷。以柯總召的心性，我不奢求他給我一個道歉。但已經近乎瘋魔的人，真的適任執政黨的總召嗎？」