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徐巧芯酸黑熊演訓錯誤多　她曝實情：是前線人員面對的殘酷現實

▲▼國民黨團召開 柯建銘 鬼話連篇 有臉惡搞在野黨 從不自我檢討 記者會 林思銘 羅智強 林沛祥 徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯24日表示，黑熊學院日前演訓活動，模擬大量傷患情境，結果被發現現場未設置指揮站、檢傷區，也未依正確急救流程教學處理傷患，面對模擬重傷的學員，醫師竟給出普拿疼，「拜託下次別再示範了！」對此，台灣基進秘書長、心臟血管外科醫師吳欣岱今（25日）表示，指導教師皆為有戰地經驗的外籍醫療人員，且「沒有指揮站、簡單止血後就抬走傷患、重傷只給普拿疼」情境，在戰爭爆發時極有可能發生，是前線醫療人員必須面對的殘酷現實。

徐巧芯指出，黑熊學院前幾天舉辦演訓活動「藍鵲行動」，模擬大量傷患情境，結果被網友發現，會場未設置指揮站、檢傷區，模擬處理傷患時，只簡單包紮止血就將傷患直接抬走，沒有檢傷卡，沒有按照正確急救流程教學，檢傷影片中，模擬重傷的學員接受醫師評估時，醫師給出普拿疼。

對於徐巧芯批評，吳欣岱表示，她以自身專業背景與實際參與醫學中心「災難醫療救護隊訓練—複雜人道災難事件特別訓練課程」的經驗指出，徐巧芯所批評的「沒有指揮站、簡單止血後就抬走傷患、重傷只給普拿疼」等情境，在戰爭爆發時極有可能發生，是前線醫療人員必須面對的殘酷現實。

吳欣岱強調，很遺憾但很真實的是，戰爭來臨時，真的會有沒有指揮站、必須把傷患儘速撤離，以及只剩下普拿疼的狀況，任何可能到前線的醫療人員都要做好心理準備。」她所參與的訓練課程，指導教師皆為有戰地經驗的外籍醫療人員，課程內容涵蓋緊急自保、大型傷患事件的應對、武裝衝突常見創傷的處置以及傷患後送等，與黑熊學院的模擬訓練方向一致。

吳欣岱批評，徐巧芯與其他藍白立委在國會刪除國防預算，將使得台灣在面對戰爭時更加缺乏準備與訓練，這才是最令人擔憂的狀況。「當民間組織開始意識到政府動得不夠快，自己開始想辦法募款、組織課程、擴散自我防衛的知識時，國會裡領著我們納稅錢的民意代表轉過來倒打一靶，嘲笑民間組織做得不夠好，是在鬧笑話，徐巧芯自己才是一個天大的笑話，台灣選出這種立法委員才是天大的笑話。

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