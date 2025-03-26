柯建銘拐杖砸徐巧芯、韓國瑜等嘸卓榮泰　國民黨搬議事規則提3譴責

▲國民黨團召開「公然杯葛總質詢 卓榮泰 毀憲亂政 無法無天」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院會25日處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但過程中擦槍走火，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖狂敲桌子，拐杖飛出去砸中藍委徐巧芯；後續立法院長韓國瑜宣布開會時，行政院長卓榮泰等官員經過一個小時均未到場，韓國瑜最終只好宣布散會。國民黨團今（26日）開記者會提出3譴責，更透露，昨天協商時，國民黨已經明確向柯建銘及卓榮泰說當天會議會到質詢完畢才結束，柯建銘仍獨斷癱瘓質詢、卓榮泰更是欺負韓國瑜，沒有尊重憲政體制。

對於昨日柯建銘拐杖砸中徐巧芯，國民黨團首席副書記長羅智強直批，「民進黨暴力黨」，國民黨團提出3譴責，譴責卓榮泰不遵守憲政分際、藐視國會、踐踏憲政權力分立機制；譴責民進黨滑天下之大稽，癱瘓行政院長總質詢，把台灣的臉全部丟光光；譴責柯建銘，國會殿堂使用暴力，用拐杖攻擊徐巧芯，國民黨團會把柯建銘移送紀律委員會，讓大家看看暴力黨的真面目。

羅智強指出，在立法院，行政院是向立法院負責，韓國瑜沒有宣布散會，行政官員就應該等待備詢，但昨天韓國瑜沒有宣布散會，卓榮泰卻帶官員離開，民進黨還丟影片說卓榮泰有向韓國瑜說要離開，「根本就是欺負韓國瑜」，就算當時離開了，後續韓國瑜宣布要繼續開會，還是可以回來啊，這些是可以當作離開的理由嗎？

羅智強也透露，在卓榮泰來之前，柯建銘已經跟韓國瑜、國民黨、民眾黨協商，協商時講的清清楚楚，當天會議會按照立法院議事規則第 22 條規定，「本院會議開會時間為上午九時至下午六時。但舉行質詢時，延長至排定委員質詢結束為止」，但柯建銘說他就是要走，拿拐杖敲碎他自己帶來的煙灰缸，而卓榮泰明明也是知道這些規則的，但是他還就直接離開了。

羅智強接著說，第二，要譴責民進黨，自己癱瘓自己政府的總質詢，且他們還癱瘓半套，開會到六點鐘，敲鐘下班跑光光，民進黨就陪國民黨站到午夜12點啊，從頭都是國民黨在捍衛卓榮泰的備詢權，民進黨也對不起自己的質詢者。

第三譴責，羅智強說，要譴責柯建銘，昨天柯建銘大暴走，到處敲打、到處恐嚇，還打中徐巧芯，對於這樣的走鐘、瘋狂的行為，國民黨團會送紀律委員會。



