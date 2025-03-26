柯建銘砸拐杖誤傷徐巧芯　國民黨諷：為當院長瘋狂到不可理喻

▲柯建銘打斷拐杖誤傷到徐巧芯 。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會昨晚處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，綠營持續激烈杯葛，民進黨立院黨團總召柯建銘拿拐杖狂敲桌子，拐杖突然飛出去打中藍委徐巧芯手臂，徐巧芯也於臉書曬出急診診斷書。國民黨則諷刺柯建銘，為取得立法院長大位已瘋狂到不可理喻。

在綠委昨晚高喊「會議無效」聲中，柯建銘突然舉起拐杖，往面前的桌上連續猛敲；在他前面的徐巧芯見狀嚇了一跳，當柯建銘再次拿拐杖敲桌時，拐杖似被打斷半截飛出去，剛好打中徐巧芯的右手臂，也讓徐巧芯當場失聲尖叫。徐巧芯隨後於臉書曬出診斷書，稱自己人生第一次驗傷不是被爸媽打，也沒有家暴，而是職場暴力，台大醫院開了驗傷單顯示右手肘鈍挫傷，回家要好好冰敷了。

國民黨對此表示，前有國民黨立委陳菁徽被民進黨立委鍾佳濱2刺抱摔，現有徐巧芯被甩棍傷害，國民黨絕對不會懼怕立院惡棍的老流氓行徑，奮戰到底，不同意大罷免就是反對柯建銘這種老流氓控制立法院。

國民黨說，昨天民進黨再度胡鬧癱瘓議事，柯建銘因情緒失控，暴力摔棍傷害徐巧芯；民進黨團領納稅人的錢，卻不開會，到底還要人民忍受柯囂張嘴臉多久？

國民黨認為，柯建銘的玻璃心碎，只是證明柯論述、說理能力不堪檢驗；柯無能暴怒，更暴露柯對於取得立法院長大位已瘋狂到不可理喻，不惜傷害他人也要癱瘓國會。

國民黨嚴正表態，絕對譴責暴力，也絕對支持女性立委保護身體安危，驗傷報案，追究到底。