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妻拒合照氣炸！狠夫「推她下懸崖」持石猛砸　見她求生再狂戳針筒

▲▼科尼格（Gerhardt Konig）與妻子一同遠足時，因妻子拒絕與他合照，氣得當場將妻子推下懸崖。（圖／翻攝自Facebook）

▲科尼格因為妻子拒絕與他合照，氣得將妻子推下懸崖。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國夏威夷發生駭人聽聞的謀殺未遂案件，來自毛伊島的麻醉醫師科尼格（Gerhardt Konig）與妻子一同遠足時，因妻子拒絕與他合照，氣得他當場將妻子推下懸崖，並持石塊多次砸向妻子頭部。警方於案發8小時後將這名肇事醫生逮捕歸案，並以謀殺未遂罪名對他提出告訴。

據《紐約郵報》報導，46歲的科尼格（Gerhardr Konig）日前與36歲的妻子阿里爾（Arielle Konig）一起在瓦胡島（Oahu）度假。2人來到著名的觀光景點「帕里瞭望台」（Pali Lookout）時，妻子卻拒絕了科尼格的要求，不願與他合照。妻子的行為卻讓科尼格大發雷霆，他氣得發狂，將妻子推下懸崖。

更驚人的是，當妻子試圖求生時，科尼格竟撿起石塊砸向她的頭部，甚至試圖用針筒戳她。雖然警方尚未公佈針筒內是否含有藥物，但這一舉動更增添案件的疑點與恐怖氛圍。當地警方在24日凌晨接獲報案趕到現場時，發現阿里爾身受重傷，面部與頭部多處創傷，於是緊急將她送院搶救，所幸這名女子未有生命危險。

警方隨後展開追捕，並於當天下午6時45分左右，在巴利高速公路（Pali Highway）附近將科尼格逮捕。夏威夷州立公園部門也在當天宣布緊急關閉帕里瞭望台，以配合調查並確保遊客安全。

毛伊島衛生部門隨後發布聲明，證實科尼格為獨立醫師，在毛伊島各大醫療機構提供麻醉服務；他目前已被暫時停職，等待調查結果。警方暫時還未公佈更多細節，包括案件是否涉及精神狀況或其他潛在動機，但這起震驚夏威夷的攻擊案引發社會廣泛關注。

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