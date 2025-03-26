美擴大出口管制黑名單！逾50中國實體被制裁　台灣1公司也入列

▲美國將50多家中國企業列入黑名單，位於台灣的「浪潮集團」子公司也赫然在列。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

美國政府25日再度擴大出口管制黑名單，以涉嫌獲取美國技術與產品，並為中國軍工、量子技術等發展提供支持，對美國國家安全構成威脅為由，對80家企業與機構祭出製裁。報導稱，黑名單內有逾50家企業來自中國，但令人驚訝的是，中國「浪潮集團」（Inspur Group）在台灣的子公司竟也赫然在列。

據路透社報導，美國商務部公告，此次新增的管制名單涵蓋約80間企業，其中有逾50家來自中國，其餘實體則位於台灣、伊朗、巴基斯坦、南非、阿聯酋和香港。美方強調，川普政府擴大出口管制是為了防止美國技術被用於「高性能計算、高超音速導彈、軍用飛機訓練與無人機（UAV）開發」，進一步削弱中國的軍事技術發展。

浪潮集團因長期協助中國軍方研發超級電腦遭受制裁，5家子公司位於中國，另1家則設於台灣。事實上，浪潮集團早在2023年就已被列入實體清單，這次擴大製裁意味著該企業所有附屬機構都將受限。根據規定，任何企業若要向這些受制裁公司出口美國技術或產品，需獲得特別許可，而此類許可通常極難批准。

浪潮集團過去曾是超微（AMD）和輝達（Nvidia ）的客戶， 2023年浪潮遭制裁時，業界曾關注美國晶片製造商是否會終止和浪潮的供應關係，但相關企業至今尚未對最新制裁作出回應。隨著美中科技戰持續升級，這項制裁恐進一步加劇中國高科技企業的發展困境，並影響全球半導體供應鏈。

中國駐美大使館也對美方的新政策表示強烈不滿，批評美國「以國安為藉口，將貿易與技術問題政治化、工具化和武器化」，並要求華盛頓立即撤回相關決定。與此同時，美國政府也擴大對伊朗的制裁，試圖阻斷其無人機與彈道飛彈計畫。