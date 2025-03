剛幫父親辦完喪事　男3周後突然中330萬感動：是父親給我的祝福

▲威力球彩券。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國愛荷華州一名男子近來才剛幫父親辦完喪事,沒想到幾周後發現所買的威力球(Powerball)彩券中獎,幸運贏得10萬美元獎金(約台幣330多萬元),他認為自己之所以能中獎是來自亡父最後的祝福。

居住在強斯頓市(Johnston)的湯瑪斯(Thomas O’Hollearn),上周前往愛荷華州樂透公司領獎時透露,他的父親近來於2月9日去世,享壽85歲,父親去世3周後,他在家發現購買的威力球彩券中獎。

Tom O'Hollearn of Johnston lost his dad 3 weeks ago.



Today, he claimed a $100,000 prize he won from a Powerball® ticket.



"It was a blessing from my dad," he told us.



Tom bought his winning ticket at Hy-Vee, S. 50th & Mills Civic Pkwy. in West Des Moines.



Congrats, Tom. pic.twitter.com/LIogzC4sZ8