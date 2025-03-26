剛幫父親辦完喪事　男3周後突然中330萬感動：是父親給我的祝福

▲威力球彩券。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州一名男子近來才剛幫父親辦完喪事，沒想到幾周後發現所買的威力球(Powerball)彩券中獎，幸運贏得10萬美元獎金（約台幣330多萬元），他認為自己之所以能中獎是來自亡父最後的祝福。

居住在強斯頓市(Johnston)的湯瑪斯(Thomas O’Hollearn)，上周前往愛荷華州樂透公司領獎時透露，他的父親近來於2月9日去世，享壽85歲，父親去世3周後，他在家發現購買的威力球彩券中獎。

Tom O'Hollearn of Johnston lost his dad 3 weeks ago.



Today, he claimed a $100,000 prize he won from a Powerball® ticket.



"It was a blessing from my dad," he told us.



Tom bought his winning ticket at Hy-Vee, S. 50th & Mills Civic Pkwy. in West Des Moines.



Congrats, Tom. pic.twitter.com/LIogzC4sZ8 — Iowa Lottery (@ialottery) March 20, 2025

湯瑪斯領獎時感性表示，「我想，這也許是他的祝福，這是我父親給我的祝福」。他當時因為看到新聞上說，威力球頭獎金額超高，所以決定買一張玩看看，結果5個數字中4個，與頭獎獎項只差一個數字。

湯瑪斯表示，當他發現自己中獎時情緒非常激動，立即打電話把喜訊通知給其他家人，全家人都為他感到開心。他計畫把獎金存起來，用於退休後的投資，將會永遠珍惜這筆錢。