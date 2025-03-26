川普簽新命令！選民登記投票需審查公民身份　恐影響百萬人

▲川普要求選民在登記投票時提供公民身份證明文件。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普25日簽署新的行政命令，要求選民在聯邦選舉登記時必須提供公民身分證明文件，並要求所有選票必須在「選舉當日」被收回。川普威脅扣留未執行新規的州政府選舉經費，而共和黨認為此舉有助於確保選舉公正性，防止選民欺詐。然而，民主黨與投票權倡導者批評新法恐影響無法輕易取得相關證件的貧困與年長選民，並造成選民壓制。

據CNN報導，川普的新命令指示聯邦選舉援助委員會（EAC）修改現行通用選民登記表格，增加公民身分驗證要求。此前，最高法院裁決要求各州接受EAC提供的通用選民登記表，而該表格目前不強制選民提供公民身分文件。川普政府同時威脅扣留不執行新規的州政府選舉資金，進一步施壓各州配合改革。

此外，川普還命令國土安全部與政府效率部審查各州選民名冊，確認是否有非公民登記投票。民主黨批評此舉可能錯誤標記已入籍的公民，導致合法選民被剔除。同時，川普也要求司法部對接受選舉日後郵寄選票的州採取法律行動，試圖收緊郵寄投票規則。

目前，約有20州允許將選舉日後抵達的郵寄選票被記入結果，其中多州要求郵戳證明選票於選舉日前寄出。長期以來，川普一直聲稱選舉被操弄，並自2020年總統大選敗給民主黨候選人拜登以後，就不斷對某些投票方式發起鬥爭。川普特別關注郵寄選票，在沒有證據的情況下，聲稱郵寄選票「並不安全」，強調相關投票方式會引發舞弊。

川普的新命令引發了2黨激烈爭議。民主黨與法律專家對此表示強烈反對，指控川普政府濫用行政權力，試圖以技術性規則壓制選票，影響未來大選。加州大學洛杉磯分校（UCLA）選舉法學者哈森（Richard Hasen）批評該命令是「行政奪權」，認為數百萬選民的投票權可能會被剝奪。然而，保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）則讚揚川普推動選舉改革，認為此舉有助於提升投票系統的透明度和公正性。