川普滿意度上升至45％！　路透最新民調曝光

▲川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

一份最新聯合民調顯示，即便川普（Donald Trump）政府近來多次批評法官阻擋其加速改革政府的政策，大多數美國民眾仍認為，總統執行政策應該要遵守聯邦法院的裁決。然而，當涉及川普政府推動遣返非法移民的行動時，許多共和黨支持者則願意給予總統更大空間。民調也顯示，川普目前的施政滿意度為45％，比一周多前的民調略為上升。

根據《路透社》與易普索（Ipsos）最新聯合民調，這項為期3天的民調於24日結束，結果顯示，有高達82％的受訪者同意，「即使美國總統不願意，也應遵守聯邦法院的裁決」這一說法，其中包含大多數民主黨與共和黨支持者。

不過，在針對川普政府近期引用戰時法令進行遣返行動、儘管遭法院暫緩命令的議題上，76％的共和黨受訪者認為，「川普政府應繼續遣返其視為風險的人」，僅8％的民主黨受訪者支持該作法，顯示在特定政策上，民意分歧明顯。分析指出，儘管多數共和黨選民支持司法制衡機制，但在移民議題上，他們願意讓川普突破法院限制，持續推動遣返行動，特別是對被視為具威脅性的對象。

川普政府近日與法院在移民政策上的對峙進一步升溫；雖然法院已發布暫時禁止令，政府仍引用一條18世紀的法令，對號稱來自委內瑞拉幫派的移民進行驅逐。當命令發布時，已有兩架遣返航班在飛行中，政府並未要求返航，引發是否蓄意違反法院裁決的質疑。

川普去年11月大選勝選時，承諾大規模遣返非法移民。儘管其上任首月的遣返總數仍低於前總統拜登（Joe Biden）任內同期水平，但川普政府迅速開闢更多驅逐通道，例如將涉嫌幫派成員送往薩爾瓦多監禁。

民調也顯示，川普目前的施政滿意度為45％，比3月11日至12日所做調查的44％略為上升，整體仍高於他2017至2021年第一任期的大部分時間，以及拜登執政期間的多數支持率。

此項調查凸顯，在美國政治極化日益加劇的情況下，即使普遍支持憲政與司法機制的存在，部分政策如移民議題，仍可能成為總統挑戰法院權限的政治跳板。