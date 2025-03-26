美再列50陸企進入制裁清單　12間AI大模型相關企業上榜

▲美國商務部對大陸科技產業提出新一輪制裁名單。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國商務部工業與安全局於美國當地時間26日在聯邦公報上刊發兩份文件，將50餘個大陸科技企業和機構納入進出口限制制裁的「實體清單」，預計將於3月28日生效。在其中的一份文件中，美國商務部將部分與AI大模型開發、伺服器和超級計算機產業的12間公司列入「實體清單」，而大陸「浪潮集團」（Inspur Group）在台灣的子公司也在清單內。

《財聯社》報導，在今（2025）年1月16日的外交部例行記者會上，外交部發言人郭嘉昆曾表示，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化、工具化，動輒揮舞制裁大棒，嚴重侵害中國等國企業正當權益，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重干擾全球產供鏈穩定，損害了包括美國企業在內全球各國企業共同利益。這種做法是典型的經濟脅迫和霸道霸凌，中方對此強烈不滿，堅決反對。

據了解，被美國制裁的大陸AI相關企業包括北京智源人工智能研究院、寧暢信息產業、中科可控旗下的服務器品牌Suma和浪潮信息在大陸及港台的多間子公司。

另一份文件則顯示，有42間大陸公司，19間巴基斯坦公司和伊朗、南非、阿聯等多間公司被納入「實體清單」。其中，美國商務部以「支持中國量子技術發展」為由，對賽澔儀器、安徽科華貿易、重慶西南集成電路設計有限責任公司等祭出制裁。此外，還有數十家中國公司，以「涉軍」為由，列入管制清單。