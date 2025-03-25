加油站上廁所收「求救紙條」　女英勇報案一路跟車救出受虐女

▲女在廁所收到求救紙條。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一名女子在加油站上廁所時，突然收到一名陌生女子塞給她紙條，對方表示自己遭到威脅，希望她能夠幫忙報警，紙條上還有寫下受害者身分和凶嫌車輛資訊，她立即通報警方，最後成功逮到綁架犯。

事件發生在8日下午1時20分左右，一名女子在猶他州錫達城(Cedar City)當地加油站休息時，在廁所內意外收到了一張求救紙條，選擇匿名的她表示，「我們當時正準備從聖喬治市(St. George)回家，中途停下來上廁所休息」。

女子表示，她進入廁所時，一名陌生女子突然打開她的門，遞給她一張紙條要求她幫忙報警，「我當時問她，『你遇到麻煩了嗎』，她說是，我答應會幫她的忙，她便說她得走了，因為不能待在廁所中太久，她整個人當時都在發抖」。

當受害者被嫌犯強迫上車時，報案女子假裝在打電話，偷偷拍下了凶嫌車子的照片，後來將相關資訊都交給警方。警方接獲報案後，成功攔下並逮捕53歲男子馬爾克斯(Epigmenio Bustillos Marquez)。

受害女子表示，她和馬爾克斯是已經交往25年的戀人，可是那天開車前往上班時，馬爾克斯突然改變路線不讓她下車，還搶走手機施虐，警方後來對其提出綁架、攻擊等多項指控。

收到紙條的女子幫忙報案後，因為擔心受害者安危，在警察抵達前，她一路開車偷偷跟著凶嫌，她接受當地媒體採訪時表示，「我當下沒有特別覺得害怕，只是一心想著，一定要讓那名受害女子獲得幫助」。

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