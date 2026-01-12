快訊／北市議員陳怡君涉詐助理費、收賄455萬　一審重判7年10月

記者黃宥寧／台北報導

民進黨北市議員陳怡君涉以人頭助理詐領公費，並收賄建商充當行政「門神」協助建案通關，犯行橫跨6年；其辦公室主任張惠霖則負責操作帳戶與金流。全案自去年6月3日起訴，歷經約7個月審理，士院今（12）日依貪污等罪，判處陳怡君合併執行7年10月徒刑，並褫奪公權5年；辦公室主任張惠霖應執行5年10月，褫奪公權4年。全案可上訴。

▲民進黨議員陳怡君涉收賄詐領助理費，今一審宣判。（資料圖／記者黃宥寧攝）

陳怡君於2018年就任第13屆台北市議員後，與辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭主任」）共謀，安排胞弟媳及親友掛名為議會助理，偽造聘書與人事資料，實際未到職，卻長期向北市議會詐領薪資、年終獎金與慰勞金。

自2019年至2025年2月止，共詐得384萬8,568元，相關款項經多層帳戶轉帳、提領後，轉入證券帳戶並用於支付私人租屋費用，藉以掩飾不法金流來源。

對於法院判決，陳怡君辦公室表示：尊重司法，等收到判決後會與律師研議是否上訴。

另外，陳怡君自2023年8月起，透過張惠霖收受品嘉建設董事長胡偉良與總經理高明義以「顧問費」名義匯入的款項，每月約3萬9000元不等，共18筆，合計70萬5,894元。

檢認，這些款項並非單純顧問報酬，而是為換取陳怡君持續利用議員身分，向市府工務局、公園處審查等程序，使建商得以加速建案推進，構成不違背職務行賄。

▲北市議員陳怡君先前至高院開庭，合議庭自為裁定陳以新台幣100萬元交保，接受科技設備監控8月。（資料圖／記者吳銘峯攝）

此外，張惠霖除負責安排人頭助理外，亦實際掌控相關帳戶、提款卡與資金流向，負責提領、分流與轉帳，並代為收取建商匯入的顧問費後，再轉交給陳怡君，扮演雙方之間的金流中介角色。

本案不法所得合計455萬餘元，向法院聲請宣告沒收。對此，陳怡君辯稱相關帳戶與聘書非其主導，對金流不知情，顧問費亦非其收取；張惠霖則稱款項用於辦公室開銷，建商則主張屬「友誼贊助」，否認存在對價關係。

去年6月3日，檢方共起訴7人，包括陳怡君、張惠霖、洪于涵、賀璽、張家蓉、胡偉良與高明義；另議會研究室主任楊蕙綺、資產公司負責人徐秀蘭及掛名助理陳衛德，因證據不足獲不起訴。

值得注意的是，去年2月20日陳怡君遭搜索約談後，曾在鏡頭前雙手合十、哽咽表示「我真的要拜託大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣子的人」，力撇貪污指控。不過在士林地院日前開庭審理時，陳怡君情緒激動，數度哽咽向法官表示認罪並致歉，並稱「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。

法院過去開庭時，陳怡君更哽咽解釋，從政多年財務壓力沉重，2屆選舉均出現虧損，疫情期間為協助選民購置口罩、酒精等防疫物資，辦公室支出更加吃緊。她表示，若真以財利為目的，「就不會讓家人把房子提供作為服務處、少收租金來補貼開銷」，並已繳回犯罪所得，請求法院衡量其動機與悔意。