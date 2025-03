攻葉門計畫提前洩漏！美記者被誤拉進機密群組　川普不知情

▲《大西洋月刊》總編輯誤入美國軍事行動的群組後,防長赫格塞斯的能力受到外界質疑。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國《大西洋月刊》(The Atlantic)總編輯高德柏格(Jeffrey Goldberg)爆料,自己日前意外被加入政府高層討論空襲葉門計畫的加密群組,導致軍方的機密計畫全被砍光,引發國安疑慮。儘管白宮事後暗示相關爆料「似乎是真的」,但國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)隨後否認洩露戰爭計畫,並指責高德柏格「兜售騙局」。

綜合外媒報導,高德柏格24日在《大西洋月刊》撰文,揭露自己3月11日在加密通訊軟體Signal收到一條來自「瓦爾茲」(Michael Waltz)的邀請鏈接。起初,高德柏格認為這只是一場惡意頂作弄,並不認為發送者就是國安顧問本人,但他接受對方邀請後,發現自己被拉入了一個名為「Houthi PC 小組」的聊天室。

高德柏格發現,群組內不只有瓦爾茲本人,還包括了副總統范斯(JD Vance)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)、國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth),以及中央情報局(CIA)局長雷克里夫(John Ratcliffe)等18名政府高官。從高德柏格曝光的截圖可見,瓦爾茲當時發訊息表示,建立這個群組是為了在接下來的72小時內協調與葉門反抗軍相關的行動,而他的副手「將在當晚發送具體的行動方案」。

