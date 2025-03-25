攻葉門計畫提前洩漏！美記者被誤拉進機密群組　川普不知情

▲《大西洋月刊》總編輯誤入美國軍事行動的群組後，防長赫格塞斯的能力受到外界質疑。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）爆料，自己日前意外被加入政府高層討論空襲葉門計畫的加密群組，導致軍方的機密計畫全被砍光，引發國安疑慮。儘管白宮事後暗示相關爆料「似乎是真的」，但國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）隨後否認洩露戰爭計畫，並指責高德柏格「兜售騙局」。

綜合外媒報導，高德柏格24日在《大西洋月刊》撰文，揭露自己3月11日在加密通訊軟體Signal收到一條來自「瓦爾茲」（Michael Waltz）的邀請鏈接。起初，高德柏格認為這只是一場惡意頂作弄，並不認為發送者就是國安顧問本人，但他接受對方邀請後，發現自己被拉入了一個名為「Houthi PC 小組」的聊天室。

高德柏格發現，群組內不只有瓦爾茲本人，還包括了副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），以及中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）等18名政府高官。從高德柏格曝光的截圖可見，瓦爾茲當時發訊息表示，建立這個群組是為了在接下來的72小時內協調與葉門反抗軍相關的行動，而他的副手「將在當晚發送具體的行動方案」。

“A mack-truck-sized breach”: @JeffreyGoldberg discusses being accidentally added to a Trump administration group chat planning military strikes.



Read more in The Atlantic Daily: https://t.co/GEvKlE63Je — The Atlantic (@TheAtlantic) March 24, 2025

高德柏格表示，Signal在記者與其他注重隱私的用戶間深受歡迎，但他不敢相信美國國安高官居然在Signal上討論即將實施的戰爭計畫，更不敢相信自己被錯誤地加入了這個群組，質疑這可能是一場針對媒體的惡作劇，或是外國情報部門發起的騙局。

不料，當地3月14日上午11時44分，高德柏格在群內接獲赫格塞斯的訊息，內容涵蓋美軍即將對葉門進行的攻擊細節，就連空襲目標、武器、攻擊順序等都包括在內，隨後副總統范斯回覆，「我會為勝利祈禱。」接下來，高德柏格在現實中見證了美軍對葉門的襲擊，所有行動與群組內容一致，不久後，群組內的成員紛紛祝賀美軍行動「表現出色」、「做得很棒」，並對空襲造成的損害進行評估。

高德柏格透露，自己在行動結束後，主動向白宮匯報了此事，並退出群組。高德柏格的文章上線後，媒體立刻追著各方證實。對此，白宮在當地24日承認，爆料中的對話內容「似乎是真的」，但川普本人聞訊後反問記者「他們在群組討論什麼」，並表示「我對此一無所知，我沒有特別喜歡《大西洋月刊》。」

國防部長赫格塞斯24日在夏威夷回應此事時，強調「沒有人在群組內傳送戰爭計畫」，怒轟高德柏格是「欺騙人的記者」。民主黨參議員則呼籲國會調查此事，質疑政府是否違反國安規範，將機密軍事資訊暴露於非安全平台。