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狂傳2千條猥褻簡訊！女師否認性侵15歲男學生　「因為她很漂亮」

狂傳2千條猥褻簡訊！女師否認性侵15歲男　辯稱「因為她很漂亮」。（合成圖／翻攝自Facebook與DuPage County State`s Attorney`s Office）

▲女老師被控性侵。（合成圖／翻攝自Facebook與DuPage County State's Attorney's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾州30歲女老師福邁拉(Christina Formella)被控在高中任校期間，性侵一名15歲男學生，還向對方傳送上千封猥褻簡訊內容，然而她目前否認所有指控，還辯稱是因為「自己長得很漂亮」，才會遭到抹黑。

在芝加哥市當地高中Downers Grove South High School擔任特殊教育老師與足球隊教練的福邁拉，16日在芝加哥郊區街上被警方逮捕，警方同時在她的手機中發現許多傳給學生的不雅訊息，其中顯示她曾與未成年學生發生過性關係。

警方在簡訊中找到，福邁拉曾傳訊息給受害者，「我喜歡和你做愛」、「愛你寶貝，這個早晨雖然很短暫，但是很美好」，等文字，受害者則稱呼她為媽媽，也回訊表示「我愛你，媽媽」。

警方調查後發現，福邁拉約從2年前2023年12月開始不斷對受害者性騷擾，並於課後輔導時性侵犯，直到受害者的母親上周幫兒子換新手機，意外在其iCloud 帳戶發現2,023則相關訊息，事件才終於曝光。

福邁拉被捕後否認所有指控，堅稱她沒有侵犯過任何學生，是因為她長得很漂亮，吸引許多男學生注意，所以這名學生偷拿她的手機輸入了這些內容想要勒索她。

檢察官表示，這些與福邁拉有關的指控內容都令人極為不安，絕對不會對這些虐待行為容忍。福邁拉被控2項刑事加重性虐待罪與1項刑事性侵犯指控，雖然目前已經保釋，但她不得踏入校園，也不得與任何未成年者接觸，案件將於4月開庭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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