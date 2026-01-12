揭密伊朗血腥鎮壓打手！　2千萬「巴斯基民兵」美制裁也沒在怕

▲ 巴斯基民兵去年1月參與軍隊遊行。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗反政府示威進入第3周，當局持續動員準軍事組織「巴斯基」（Basij）鎮壓抗議群眾，據美國人權團體統計，過去15天內至少544人喪生，包括8名兒童。伊朗官媒報導，包括巴斯基在內被派往鎮壓示威者的安全部隊也有人員傷亡。

柯梅尼創立志願民兵 宣稱2000萬民兵永不被摧毀

CNN報導，巴斯基在波斯語中意為「動員」，是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）附屬武裝部隊。這支志願民兵組織由已故最高領袖柯梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）於1979年伊斯蘭革命後創立，當時他宣稱，擁有2000萬民兵的伊朗永遠無法被摧毀。

巴斯基主要在德黑蘭及各大城市的清真寺招募成員，多數出身較貧困保守的社會階層。組織受革命衛隊指揮，最終向最高領袖負責。

兩伊戰爭人海戰術清雷區 鎮壓異議扮關鍵角色

作為維護伊朗神權政體和國家意識形態的內部安全力量，巴斯基數十年來在鎮壓異議聲浪方面扮演關鍵角色，1980至1988年兩伊戰爭期間更以「人海戰術」聞名，被派往清除雷區。

2003年後巴斯基的角色愈發重要，為因應美國可能入侵的疑慮，被強化為第一線防禦力量。2009年總統大選抗議、2022年22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）遭宗教警察拘留身亡引發的示威潮中，巴斯基都在鎮壓第一線。美國政府已多次制裁巴斯基及其指揮官，理由包括侵犯人權、鎮壓學生抗議及涉嫌使用童兵。

網路封鎖逾84小時 巴斯基關閉支持暴亂帳號

伊朗當局實施網路封鎖已持續逾84小時，巴斯基疑似也參與監控網路活動，組織官方新聞社日前宣稱，已關閉支持「暴亂」的部落客帳號。