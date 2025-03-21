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10歲開始遭惡母性侵　男勇敢逃出魔爪「擔心弟弟其實是兒子」

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲男子控訴母親惡行，生活受到巨大影響。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯一名男子從10歲時開始遭到母親性侵長達多年，直到16歲時他勇敢站出來向外控訴母親惡行，才終於改變自己的命運，然而近來他透露，擔心弟弟有可能其實是他的兒子。

現年26歲的男子吉福德(Logan Gifford)，2015年指控，他從10歲開始遭到母親多琳(Doreene Gifford)性侵，後來成功讓對方被判處8至20年刑期，並且登記為性犯罪者。

吉福德近來透過律師提交了親子關係鑑定的申請，因為他擔心15歲的弟弟可能是他的兒子。他接受媒體表示，能把母親送進牢中，對他來說是人生一大安慰，但由於弟弟有認知功能障礙等疾病，所以他還得肩負起家長責任，負責養育弟妹們。

吉福德表示，「看看我留下的爛攤子，這一切都不是我想要的，可是事情發生時我還是個孩子，現在我覺得自己有責任要收拾殘局，這些事情現在仍在影響我的生活，我覺得我有義務去搞清楚弟弟的親生父親到底是誰」。

多琳於去年7月獲得假釋，又因違反假釋條件與受害者接觸，於今年1月被捕，她否認吉福德的弟弟同時也是其兒子的指控，願意接受親子鑑定。

吉福德表示，即使鑑定結果顯示2人非父子，他仍會爭取對方的監護權，希望盡量能讓弟弟過著正常的生活。

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