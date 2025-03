10歲開始遭惡母性侵　男勇敢逃出魔爪「擔心弟弟其實是兒子」

▲男子控訴母親惡行,生活受到巨大影響。(圖/示意圖/VCG)

記者李振慧/綜合報導

美國拉斯維加斯一名男子從10歲時開始遭到母親性侵長達多年,直到16歲時他勇敢站出來向外控訴母親惡行,才終於改變自己的命運,然而近來他透露,擔心弟弟有可能其實是他的兒子。

現年26歲的男子吉福德(Logan Gifford),2015年指控,他從10歲開始遭到母親多琳(Doreene Gifford)性侵,後來成功讓對方被判處8至20年刑期,並且登記為性犯罪者。

吉福德近來透過律師提交了親子關係鑑定的申請,因為他擔心15歲的弟弟可能是他的兒子。他接受媒體表示,能把母親送進牢中,對他來說是人生一大安慰,但由於弟弟有認知功能障礙等疾病,所以他還得肩負起家長責任,負責養育弟妹們。

Las Vegas resident Logan Gifford was born in 1998. He was about to turn 11 when his brother was born in 2009. He was 17 when a judge ordered his mother to serve an 8-to-20-year prison sentence and register as a sex offender.https://t.co/jjUjo5PxEQ