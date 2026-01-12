伊朗人怒吼「哈米尼去死」示威抗爭　目擊者：認屍驚見400具遺體

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗全國各地大規模反政府示威進入第3周，儘管面臨網路中斷的狀況，但當地部分影像陸續流出。根據CNN整理出的伊朗當地影片，有民眾試圖在數十具遺體之中辨認親人，有人高喊「哈米尼去死」、「我要去殺奪走我兄弟性命的人」。

▲伊朗第二大城麥什赫德（Mashhad）出現示威群眾。（圖／路透）

▲伊朗民眾前往認屍。（圖／路透）

慘烈一幕 民眾在數十具遺體之間尋找親人

在德黑蘭卡赫里扎克法醫中心（Kahrizak forensic center），有民眾試著在數十具遺體尋找親人的身影。依據影像，在8日抗議示威活動遭鎮壓之後，有大量遺體被送來此處，其中一段影片畫面標註「第…號照片，共250張」，可見死亡人數之多。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。



根據2名來到現場的目擊者說法，現場有超過400具遺體；伊朗人權組織Hengaw Human Rights Organization表示，這些屍體是遭政府軍用實彈殺害的抗議者。伊朗國際電視台稱，光是1月8日至9日這兩天，伊朗全境至少有2000人喪命。

▲伊朗人街頭示威。伊朗國際電視台稱，全境至少有2000人喪命。（圖／達志影像／美聯社）

家屬怒吼「哈米尼去死」

另外一段影片顯示，示威者遺體被運往德黑蘭貝赫什特-扎赫拉公墓（Behesht-e Zahra）下葬。在這段畫面中，家屬高喊「（伊朗最高領袖）哈米尼去死」、「我要去殺那個害死我兄弟的人」等口號。

"می‌کشم، می‌کشم، آن که برادرم کشت!"

ویدیوهای دریافتی با شرح: 'امروز، یکشنبه ۲۱ دی. بهشت زهرا ی #تهران. مردم موقع تشییع جنازه لااله‌الاالله نمی‌گفتند، یا کل می‌کشیدند و دست می‌زدند یا مرگ بر خامنه‌ای می‌گفتند و باغیرت باغیرت و شعارهای دیگه.' #Iran pic.twitter.com/VJybfbp4cM — Vahid Online (@Vahid) January 11, 2026

示威蔓延多地

在馬贊德蘭省街頭，有抗議者高喊「國王萬歲」（Long live the Shah）。

在伊朗各地爆發示威潮之後，伊朗末代國王之子、流亡海外的巴勒維（Reza Pahlavi）1月8日和9日號召民眾走上街頭，曾投書華盛頓郵報表明要推動「民主過渡」而非恢復君主制。巴勒維在君主制政體於1979年伊朗伊斯蘭革命被推翻前一年逃往美國，目前定居馬里蘭州，持續與華府官員及伊朗僑民保持密切關係。

Protesters took to the streets in Shahsavar, Mazandaran province in northern Iran, on Sunday night and chanted “Long live the Shah (King),” according to a video sent to Iran International.pic.twitter.com/boGR2tZXPr — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

另外在德黑蘭北部的普納克區（Punak）也有群眾聚集。

Thousands of Iranian anti-regime protesters gathered in Tehran’s Punak district, chanting “Long live the King” @PahlaviReza pic.twitter.com/BqpJgqSFgw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026



伊朗當局為安全部隊舉行葬禮

伊朗官媒也發布影片，稱為命喪「騷亂」的安全部隊成員舉行葬禮。