吉娃斯愛科學正式推出第五季 《太空站家園》飛向宇宙

首映記者會大合照。（圖／國立清華大學原住民族科學發展中心提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

深受親子族群喜愛的原住民族科學教育動畫《吉娃斯愛科學》推出第五季《太空站家園》，以「太空」為主軸，結合太空科技與台灣原住民族自然智慧，透過活潑敘事呈現太空生活現實樣貌，同時融入部落長者的自然知識，展現科普動畫跨領域創新的最新成果。以 3D 高質感製作呈現太空場景，內容由科學、教育與文化領域專家共同指導，兼具科學準確性與文化深度。回應科技社會的最新趨勢與倫理思考。



由國家科學及技術委員會補助、國立清華大學與原金國際公司共同製作的科普原創動畫系列《吉娃斯愛科學》第五季〈太空站家園〉，115年1月8日14:00在科技大樓二樓舉行首映記者會，正式向外界亮相。記者會首播一集動畫。1月30日起每天下午5：00於小公視播映14集跨領域內容一次呈現。邀請親子、學校與社會大眾一同透過動畫，看見科學、理解文化，並為未來科技社會培養具責任感的新世代。

國科會吳誠文主委、國立清華大學高為元校長、監察院范巽綠委員、立法院原住民族立委高金素梅委員親自出席致詞。肯定本計畫在科學傳播、科技素養與文化多元教育上的政策示範價值。各界貴賓、教育與影視相關人士共同見證《吉娃斯愛科學》第五季《太空站家園》的重要成果，也是台灣科學教育動畫的進一步的里程碑。

首映記者會開場特別邀請為本季動畫配樂與片尾曲獻聲的原住民族歌手現場演唱，展現音樂與影像交織的文化魅力。阿美族金曲獎歌手阿努．卡力亭．沙力朋安演唱〈感謝祖靈〉，噶瑪蘭族新秀歌手沐特．黎杏則帶來〈新社之歌〉，為活動揭開序幕。兩位歌手同時也是本季《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》動畫的重要音樂創作者。

本季配樂與片尾曲陣容堅強、風格多元。卑南族音樂家陸森寶先生所編寫〈版圖歌〉、阿美族阿努．卡力亭．沙力朋安演唱的〈聽著〉，阿美族阿洛做詞曲並演唱的〈Fata'an〉、阿美族Tafalong祭司kati’karo做詞曲的〈引思〉、噶瑪蘭族沐特．黎杏演唱的〈新社之歌〉以及撒奇萊雅族的〈數數歌〉和〈聚會歌〉，都是本季極具辨識度的音樂作品，使動畫在科普敘事之外，更展現原住民族音樂的當代能量與文化深度。

為拓展教育推廣與品牌互動，本季同步推出多項周邊，包括一卡通、公仔、VR 內容、貼紙、立體摺紙、公播電子繪本及 640 題學習評量題庫等，於記者會發送相關資料給與會者，進一步擴大系列影響力。現場並展出首次研發之《吉娃斯愛科學》角色公仔與周邊產品展示。角色公仔包括女主角吉娃斯、愛吃的飛卉、愛畫圖的里昂和調皮的猴子乃奈。

現場同步展示「卑南族少年會所任務」虛擬實境（VR）體驗，讓與會者親身走入卑南族少年會所（trakuban）的建築與文化場域。該 VR 作品近日入選德國 Brandenburg International Film Festival 國際影展，展現台灣原住民族文化結合科技教育的國際能見度。

計畫主持人、國立清華大學原住民族科學發展中心主任傅麗玉教授指出，卑南族少年會所的建築結構中蘊含類似高樓阻尼器的穩定設計，是極具價值的 STEM 教材；透過 VR 技術，突破傳統文化空間的性別與場域限制，讓更多學習者得以理解其文化意涵與工程智慧。

本季延續前四季深受親師生喜愛的風格，以台灣原住民族文化為核心，以太空探索與未來科技，帶領觀眾走進充滿想像與知識火花的宇宙旅程，為台灣打造具國際視野的科普傳播內容。《吉娃斯愛科學》系列動畫內容橫跨地球科學、物理、工程、材料、太空應用等多項主題，並經常被不同教育階段教師運用於課堂教學及雙語教學中，兼具教育性與可看性。目前已在國際24個國家國際影展獲122個獎項。

面對人工智慧與高科技快速發展的時代，國家競爭力不僅來自技術突破，更關鍵的是全民是否具備理解科技、善用科技並對科技發展負起責任的能力。《吉娃斯愛科學》系列正是國科會推動「科普產品製播推廣產學合作計畫」的重要成果，透過動畫這樣高度親近的媒介，讓全民從小建立對太空科技與永續議題的正確認識。第五季《太空站家園》以太空站為故事舞臺，結合太空工程、能源系統、生命維持與 AI 協作等關鍵科技議題，並將原住民族長久累積的自然智慧與倫理觀融入敘事之中，具體展現「以人為本、以社會為導向」的科技發展方向。

《吉娃斯愛科學 V：太空站家園》延續系列一貫的跨文化科普精神，製作過程的每一環節都經過部落耆老與相關領域科學家嚴格審查修正，並實地前往部落辦理試映會，廣泛蒐集族人回饋意見，以確保內容兼具文化尊重與科學正確性。故事涵蓋卑南族、阿美族、噶瑪蘭族及撒奇萊雅族等族群，以高品質 3D 動畫呈現太空生活與科學任務，將重力、植物培育、能源運用與太空工程等複雜概念，轉化為一般大眾、兒童與親子易於理解的內容。在太空環境的敘事設定中，角色運用各族群長久累積的自然智慧，結合現代科學方法解決問題，展開跨文化、跨科技的故事情節。《吉娃斯愛科學》系列動畫預計於第七季完成涵蓋 16 族文化與 STEM 教育的動畫製作，持續深化台灣原住民族科學教育的系統性與國際視野。



清華大學長期重視大學社會責任，持續推動科學研究走出校園、走進社會。《吉娃斯愛科學》系列即是清華大學結合學術研究能量、科學教育與原住民族文化理解，轉化為全民共享科普內容的具體實踐。第五季《太空站家園》以太空科技為核心，不僅協助觀眾建立基礎科學知識，更引導社會大眾思考科技發展、文化多元與環境永續之間的關係。透過國家科學及技術委員會的補助支持，清華大學得以將跨領域研究成果轉化為公共科普資源，回應國家在科技人才培育與科學素養向下紮根上的政策需求。

《吉娃斯愛科學》系列動畫自推出以來，已獲金鐘獎及多項國內外影展肯定，並授權播映至全球多個國家與平台。《太空站家園》的推出，象徵臺灣在科學教育動畫、科技素養培育與文化多元融合上的持續深化與創新。在國內外影展屢獲肯定，曾榮獲 第51屆金鐘獎最佳動畫節目獎，並於24個國家的國際影展獲得122個獎項。動畫至今已發表共 68 集，涵蓋台灣原住民族知識、自然生態、科學原理、環境永續等議題，以寓教於樂的方式推動科普教育向下扎根，也是目前台灣少見，甚至是國際上相當稀有，結合原民文化與科學教育的動畫系列。