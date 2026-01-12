台籍空姐遭偷拍！日本癡漢飛香港「拍裙底風光」：張開雙腿是美女

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

來自日本的男性乘客大西龍（ONISHI Ryu），去年11月24日從大阪搭乘國泰航空前往香港，途中竟持手機偷拍2名正在值勤的空姐，其中1名為台灣籍、另一人為韓國籍，韓籍空姐裙底私密影像更因此被偷拍。事件曝光後引發關注，香港法院審理後，判處大西龍入獄4周，並罰款1萬元港幣。

根據《南華早報》，大西龍現年46歲，為日本籍IT經理，當天搭乘由日本大阪飛往香港的國泰航空班機，計畫經香港轉機前往印度出差。案發時間約在去年11月24日晚間7時左右，即飛機起飛約2小時後。

調查指出，大西龍先以拍攝窗外風景為由操作手機，隨後將手機放在手臂上，鏡頭卻對準坐在他前方、面對面休息的2名女性空服員。後方一名男性乘客察覺異狀，發現其手機畫面長時間顯示空姐下半身畫面，持續約5分鐘，隨即通報空服員。

2名空姐要求查看大西龍的手機，發現手機裡有5至6張偷拍照片，內容包含全身、裙子及雙腿，其中更有1張近距離拍攝的裙底風光。警方隨後介入，並在手機「最近刪除」資料夾中確認相關影像。大西龍在警誡下一度保持緘默，其後於錄影會面中承認拍攝行為。

其中，2名受害人分別為37歲韓國籍空姐與26歲台灣籍空姐。大西龍供稱，拍攝時注意到對方坐在自己對面，便臨時起意偷拍，辯稱屬於「機會主義」行為，並非預謀。另外，大西龍還稱讚張開雙腿的韓國籍空姐是「大美女」。

案件於香港西九龍裁判法院審理，大西龍承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪。法官指出，相關案例顯示即使為初犯，亦須判處即時監禁，最終判他入獄4周，另須繳交1萬港幣罰款。