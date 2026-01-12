教育部公告校事會議新制　僅處理不適任教師「禁止匿名檢舉」

▲教育部今公告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／台北報導

教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，未來校事會議只處理教師不適任案件，刪除匿名檢舉，明定保密義務和洩密責任，並新增輔佐人參與制度。

各界批評現行校事會議導致處理不適任教師機制失靈，小案大辦等濫訴頻傳，教育部今天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，以使處理機制更臻周延。

教育部表示，教育現場反映部分檢舉案件性質輕微或屬一般親師生互動、行政管理及考核懲處等爭議，卻仍以啟動校園事件處理會議（簡稱校事會議）及全外聘調查小組程序，導致出現濫訴、小案大辦、行政量能耗損等問題。

教育部指出，這次修法重點在建立親師生溝通預防機制，明定學校得透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等及早掌握教學與互動情形，發揮預防功能，避免問題惡化才進入檢舉與調查程序。

修法同時要求檢舉案件受理與分流制度，檢舉案件受理機制改由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票，校長不參與表決；並刪除匿名檢舉規定，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。

此外，更明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件，若屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，則回歸考核辦法處理。

教育部指出，修法還明定參與案件所有人員均有保密義務與責任，違反除了有行政責任，還有法律責任；並新增輔佐人參與制度，明定行為人、被害人接受訪談時，得依法由輔佐人偕同到場參與，同時明定行為人於教師評審委員會陳述意見時，學校應主動提供調查報告及輔導報告，以利充分陳述意見。