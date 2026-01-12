泰國邊境1府宣布實施宵禁！　南部11加油站遭「連環炸彈攻擊」

▲警方仍在追查犯案人士下落。（圖／翻攝自Facebook，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國南部邊境三府10日深夜遭遇一連串爆炸攻擊，11家加油站幾乎同時被投擲炸彈、起火燃燒。目前警方仍在全力追查蒙面歹徒的下落，而犯案動機仍待調查。為此，陶公府當局已宣布實施宵禁，即日起民眾在晚上9時至隔日清晨5時，不得外出。

根據The Thaiger報導，陶公府、北大年府及也拉府等泰國南部3個地區10日晚間發生11家加油站遭蒙面歹徒闖入縱火的事件，所有受害加油站都隸屬同一經營體系PTT。

根據《泰國公共電視台》報導，也拉府一名警官在加油站遭襲時右臂受傷，所幸緊急送醫後狀況穩定。其餘10處攻擊現場均未傳出人員傷亡。

事件發生後，陶公府當局火速宣布，從晚間9時至翌日清晨5時實施宵禁令，要求民眾在解除警報前必須待在家中。

與此同時，陶公府也大幅升級安全措施，特別是泰馬邊境的各個檢查哨。

宋卡王子大學政治學院副教授艾卡林・端西里接受《泰叻報》訪問時分析，這起連環攻擊應該與近期的次級行政區選舉無關，為宗教衝突的可能性也不高，因為受損加油站的老闆都是當地居民。

他研判，這很可能是反政府組織為了展現武力而發動的攻擊，但也不排除涉及商業糾紛，畢竟攻擊者明顯避開人命傷亡，也沒有直接針對政府建築或官員下手。

根據目擊者描述，陶公府一間加油站10日晚間10時打烊後，有2名警衛留守。然而11日凌晨1時許，有5名蒙面武裝分子騎乘機車抵達，迅速壓制警衛後，在儲油槽的輸油管入口安裝炸藥後隨即逃離。

北大年府的一間加油站則面臨更嚴峻的攻擊，估計有7至10名武裝人員分成兩個小組同步行動。第一組直接衝向加油機台區域安裝爆裂物，第二組則闖入仍在營業的便利商店，脅迫店員撤離後，在店內大量潑灑汽油並點火。