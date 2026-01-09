誘惑國中離家少女拍AV！社長「下海當男優」指導　拍千部狂賺200萬

▲失學少女徘徊東京新宿歌舞伎町。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京警視廳偵破一起震撼社會的未成年性犯罪案件。一所藝能相關公司社長粟津彰現年51歲，涉嫌在歌舞伎町誘騙性侵15歲國中少女，強行拍攝性行為畫面並製作成人色情影片在網路上販售，警方初估不法獲利至少1000萬日圓（約新台幣201萬元），已依多項罪嫌將其逮捕，並擴大清查是否還有其他未成年受害者。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，遭逮捕的粟津彰為東京都澀谷區藝能相關公司「KAKERU ENTERTAINMENT」社長，該公司主要經營粉絲俱樂部與相關活動製作。粟津彰去年7月初在東京新宿區歌舞伎町結識一名15歲、當時離家出走的國中少女，隨後帶對方前往飯店房間，交付4萬日圓後，對其實施違反意願的性行為，且全程拍攝成影片。

警方調查發現，粟津彰在拍攝時向女方表示自己「身兼導演與男優」，事前向少女再三保證會以人工智慧（AI）技術處理臉部影像，避免身分曝光，然而實際上卻僅做極少加工，使少女容貌清楚可辨；相較之下，他本人則是刻意戴上帽子、面罩和游泳用蛙鏡遮掩外貌。

拍攝前，他還指示少女，「千萬別說自己是國中生」，要求佯稱已滿18歲，然而卻未向少女提供任何出演合約或書面說明。

▲日本東京都歌舞伎町經常有年輕女性站壁賣春。（圖／達志影像／美聯社）

警視廳少年育成課人員於去年7月中，在歌舞伎町「トー横」一帶補導該名少女，進一步詢問下才揭發其遭性侵、且遭拍攝成色情影片在網上販售的事實。警方隨後搜索粟津彰住處，從扣押的硬碟中發現至少約1700部猥褻影片，入鏡者多為10至20多歲女性，正進一步鑑識是否涉及其他未成年被害人。

警方指出，粟津彰涉嫌違反《不同意性交罪》、《兒童買春及兒童色情禁止法》，以及未交付出演契約書的《AV出演被害防止救濟法》。

面對指控，粟津彰供稱「以為對方已滿18歲」，否認部分罪嫌，但同時坦承自2024年7月起，曾在歌舞伎町與社群平台上招攬女性反覆拍攝成人影片，並供稱「影片的製作與出演都是由我自己負責，一時無法克制性慾」。

《朝日新聞》指出，粟津彰被逮捕時仍擔任公司社長，自從事件曝光後，公司隨即發表聲明，表示已將其解雇、解任，並將全面檢討內部管理制度，遵守法律與加強相關防範機制。