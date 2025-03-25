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地勤男困在飛機貨艙　「零下25度飛90分鐘」凍傷差點失去雙腿

▲▼ 土耳其航空公司（Turkish Airlines）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲男地勤被困在飛機貨艙中。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

土耳其航空(Turkish Airlines)一名地勤人員工作時，意外被忘在飛機貨艙中，當飛機起飛時，雖然他不斷敲門並大聲呼叫，但都沒有人發現，貨艙溫度後來降到零下25度，導致他差點因為凍傷失去雙腿。

身為地勤人員的29歲男子阿里(Ali Celikten)，在土耳其航空空中巴士A321-200客機上工作時，當時他爬進貨艙中以確認乘客行李安全，然而卻被同事意外關在貨艙中。

這架客機從土耳其伊斯坦堡機場出發，預計前往希臘機場，當飛機行駛在36,000 英尺高空時，由於高度變化導致貨艙內溫度急速下降至零下25度。飛機飛到途中時，機場才發現阿里失蹤，查閱監視器後發現他最後出現在貨艙，立即把消息通知塔台。

機長接到消息時，飛機當時已經飛越了希臘的愛琴海，仍決定緊急改變航道，約1小時後降落在土耳其伊茲密爾(Izmir)機場，機場人員在貨艙中找到奄奄一息的阿里，發現他體溫過低且有凍傷，差點因此失去雙腿。

受困約90分鐘的阿里，獲救後表示，自己被困在貨艙中時，「除了哭什麼事情都無法做」，如今他也因為傷勢無法工作，並且需要尋求心理諮詢，已對粗心同事提出起訴。

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