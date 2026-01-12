　
硬幣為何是圓形的？邊緣為何有刻痕？　央行曝原因

▲▼零錢,1元,找零,收銀,1塊錢,一元。（圖／記者鄺郁庭攝） 

▲硬幣為何是圓形的？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為何全球流通的硬幣，大多是圓形的呢？中央銀行在臉書上解惑，其實這是因為圓形較其他形狀更易滾動、堆疊、分類，且也比其他形狀的硬幣更不易磨損、容易大量生產，所以才會是這個形狀。另外，日本造幣局曾指出，使用自動販賣機時，圓形硬幣投入投幣孔也會更加方便。

硬幣為何大多是圓形的？央行曝主因

中央銀行在臉書粉專上拋出許多人心中的疑問，「為何每天幾乎都會用到的硬幣是圓形的？又為何邊緣要刻上規則的刻痕？」粉專指出，一般認為，世界上最早的圓形硬幣，約莫出現在西元前7世紀晚期，當時人們將金屬加熱至熔融狀態，使其形成球狀，接著取出來敲打鑄造。因此，當時呈現圓形並非出於設計考量，是物理法則下的自然結果。

至於現在全球流通的硬幣大多是圓形設計，主要是因為圓形硬幣比其他形狀更容易滾動、堆疊、分類，有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程。除此之外，圓形硬幣也比其他形狀更不易磨損，且較容易大量生產。

日本造幣局則指出，「使用自動販賣機購買商品時，將圓形硬幣投入投幣孔也更加方便。」不過，全球仍有各種不同形狀的硬幣，像是英國的20便士、50便士是七邊形，而1英鎊則是十二邊形。

硬幣邊緣為何有刻痕？其實是為了解決「剪邊幣」問題

那麼，硬幣邊緣為何會有規則的刻痕？央行解答，這最初是為了解決「剪邊幣」（clipped money）的問題。在貴金屬貨幣盛行的年代，硬幣的價值來自其所含的貴金屬，因此會有不肖人士從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再熔煉牟利。

「硬幣剪邊」的狀況在當時屢見不鮮，所以隨著時間推移，市場上便漸漸充斥著邊緣被削、實際價值不足的硬幣，損害商品貨幣的幣信。為了遏止這樣的狀況，英國國王威廉三世（William III）於統治期間，推動了一系列貨幣改革。

央行指出，在1696年，「時任英國造幣局局長牛頓（Isaac Newton）主導『大重鑄』（Great Recoinage），回收舊制手工敲鑄銀幣，且首次在制度層面全面採用機器鑄幣技術，並在硬幣的邊緣刻上規則的刻痕，使剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也因此逐漸恢復」。

雖然到了現在，流通的硬幣大多不再以貴金屬製成，但邊緣刻痕的保留，卻也成了防偽、協助辨識的重要特徵。只是央行也提到，有些面額較低的硬幣，會因為鑄造成本考量，而沒有在邊緣刻痕，「例如1美分、5美分；1分歐元、2分歐元、5分歐元；1日圓、5日圓、10日圓（1951~1958年除外）等硬幣，就是採光邊設計」。

