76歲失智婦獨留在家！慘遭「54隻狗」咬死　同住女兒被逮捕

▲美國科羅拉多州發生一起狗群咬死人的事件。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國科羅拉多州在21日發生一起駭人聽聞的案件，一名76歲的婦人霍夫（LaVonne Hoff）被發現遭自家飼養的54條狗活活咬死，由於老婦人患有失智症，而是發當下，負責照料的47歲女兒去商店購物，獨自留下老婦人和動物單在一起。這名女兒潔西卡（Jessica Hoff）則被指控過失殺人罪，目前被關押在當地警局等候審判。

根據多家美媒報導，科羅拉多州普韋布洛縣警長辦公室（Pueblo County Sheriff's Office）在聲明中表示，當時接獲報案隨即趕到其住處，赫然發現霍夫傷痕累累的屍體，而在她屍體旁邊有幾隻狗在周圍亂跑，房子內還有其他數十隻狗，以及7個鳥籠。

報導表示，由於霍夫患嚴重的失智症，經過驗屍報告後，法醫確認霍夫的死因是遭狗群咬死， 「當她獨自一人時，遭到狗的襲擊」，屍檢報告也顯示屍體呈現多處撕裂。

警方清查發現，這棟住宅內總共養了54隻狗和7隻鳥，還有一堆狗籠和鳥籠，其中大部分都無人照顧，警方指出，「這些狗和鳥生活在不衛生的環境中，其中幾隻狗的健康狀況不佳」。

案發時，她的47歲女兒潔西卡外出購物，潔西卡稱於案發當日外出購買食材，才會將母親和狗群獨留家中。她因這點被警方指控，因為霍夫患有嚴重的失智症，幾乎喪失生活能力，需要24小時監護，而潔西卡卻將母親暴露在危險環境中，她事後被依過失殺人罪逮捕，除了面臨過失殺人罪的指控外，還有54項虐待動物罪。

▲47歲的潔西卡面臨過失殺人和54項虐待動物的指控。（圖／翻攝自 X）

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