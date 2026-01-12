綠營提名卓榮泰選台北市長？　黃暐瀚列3點分析：不太可能

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者李毓康攝）

2026台北市長選戰備受矚目，民進黨目前僅吳怡農表達意願，國民黨立委謝龍介去年就曾預言「賴清德不會打王世堅這張牌，卓榮泰會打台北市長一戰」，近日又傳出卓榮泰被點名參選。對此，媒體人黃暐瀚今（12日）列出3理由表示，眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長有積極意願，否則換掉院長，去選北市長，自己覺得不太可能。

針對「卓榮泰是否選台北市長」，黃暐瀚表示，最早聽到這個「分析」是謝龍介在講，認為民進黨的北市長「大咖」人選，會是行政院長卓榮泰。昨天連民進黨人氣立委「王世堅」都點名卓榮泰選台北市長，這兩天卓院長肯定會被記者追問這個話題。

黃暐瀚分析，「我覺得不太可能」，第一，為了總預算，行政院已經急得焦頭爛額，若換院長，總預算還得重送，只會拖得更久。

黃暐瀚表示，第二，賴總統完全信任卓院長，這組合看來會一直維持到今年11/28選後，暫時看不出換閣揆的跡象。

黃暐瀚認為，第三，民進黨縣市長提名，預計一月底之前必須完成，就算卓院長未必可以幹到天荒地老，但說兩週內馬上就要宣布下台，可能性不高。

黃暐瀚說，其實，在自己看來，民進黨對於「北桃」兩市的態度，僅是「守住40%基本盤」就算不輸，並不是「勝選作戰準備」，與台南高雄「輸不得」完全不同。

黃暐瀚說，所以，只要能夠守住基本線，並帶領小雞（議員）維持目前的席次，就是合格的（北桃）市長參選人。眼下卓院長的「主戰場」明顯在立院，除非賴總統已不信任，或卓院長自己有積極（參選北市長）意願，否則換掉院長，去選北市長，自己覺得應該不太可能。

