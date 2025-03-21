20歲中樂透！女飛巴黎狂買名牌包卻崩潰　「一直花錢好空虛」

▲中獎女瘋狂血拼，卻覺得不開心。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

許多人一直夢想能中樂透，然而美國一名女子卻爆料，她雖然在20歲就中樂透，實現了很多人的夢想，但她「花愈多錢卻愈覺得不開心」，沒想到不勞而獲擁有一大筆錢，沒有想像中快樂。

原本在時尚精品業工作的女子莫斯利(Alyssa Mosley)，現在是一名網路內容創作者，在TikTok上擁有3萬多名粉絲的她，在網路上自爆自己20歲時就幸運贏得樂透，這筆錢讓她從此不用工作也可以舒服過好日子。

莫斯利表示，獲得意外之財讓她決定好好犒賞自己，所以立即安排了一趟豪華旅程，「中獎後我立即就飛去巴黎，買了一大堆香奈兒和迪奧等設計師產品」，在約2周的旅程中，她每天都買了很多包包、衣服和鞋子等時尚精品，然而她卻發現，雖然自己在物質上擁有了很多，心靈卻覺得空虛，最後提早結束了行程。

莫斯利表示，「買得愈多，這種興奮感消逝地愈快」，她才發現人生中錢不是萬能，許多有錢人即使擁有一切，仍然活著不快樂，現在她不再追求物質上的快樂，改追求自己心靈上的滿足，也希望她的故事能為大眾帶來一些啟發。